La Comisión Europea amenazó este martes con abrir un expediente a España en primavera por superar el techo de gasto pactado con las instituciones de la UE para 2026, al tiempo que avisó del "riesgo de incumplimiento material" también en 2027 y reclamó ajustes para evitarlo.

"Si se confirma basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado evaluando el cumplimiento con el criterio de deuda. Esto podría llevar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ante el pleno de la Eurocámara.

Dombrovskis añadió que aquellos Estados miembros que están en riesgo de incumplir las reglas fiscales "deberían tomar medidas en sus presupuestos para 2027″.

El comisario presentó ante el plano del Parlamento Europeo los informes del llamado Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas europeas, cuyo contenido detallará esta tarde en una rueda de prensa.

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