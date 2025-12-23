Entre los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein figura un testimonio captado por el FBI en el que se menciona a alguien que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El texto, incluido en una nueva partida de miles de documentos publicada este martes, no identifica a la persona que habló con las autoridades federales y tampoco a la supuesta víctima, ya que muchos detalles han sido censurados.

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020″.

Esta declaración, registrada el 27 de octubre de 2020, contiene el relato de una persona que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar a Trump en el año 1995 al aeropuerto de Fort Worth (Texas).

El conductor contó al FBI que algunas de las cosas que Trump dijo durante una conversación telefónica que mantuvo durante el viaje "eran muy preocupantes" y que estuvo "a pocos segundos de detener la limusina en la mediana y a pocos segundos de sacarlo del coche y hacerle daño debido a algunas de las cosas que estaba diciendo", aunque decidió finalmente no hacerlo.

Durante la conversación telefónica Trump mencionó repetidas veces el nombre "Jeffrey" e hizo referencia a "abusar de una chica", según el conductor.

A continuación, cuenta que cuando relató este encuentro con Trump a una mujer que él conocía, el comportamiento de ella cambió de inmediato y que entonces aseguró que "Donald J. Trump la había violado junto con Jeffrey Epstein" y que una chica "con un nombre extraño" la "llevó a un hotel o edificio lujoso", y que "así fue como sucedió".

Trump y Epstein

La persona que informa al FBI dice que aconsejó a la mujer "que llamara a la policía sobre el incidente", pero que ella respondió "no puedo, me matarán".

Mujer con la cabeza 'destrozada'

El declarante cuenta que no volvió a saber de ella hasta enero de 2000 cuando otra persona le contó que la mujer "estaba muerta" y "que la encontraron con la cabeza 'destrozada' en Kiefer, Oklahoma".

Asegura que los investigadores que acudieron al lugar de la muerte dijeron "que no había forma de que fuera un suicidio", pero que el forense declaró oficialmente que la mujer se había quitado la vida.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado de abuso y prostitución de menores y se suicidara en prisión en 2019.

FBI dice que la carta firmada por Epstein con supuestas referencias a Trump es falsa