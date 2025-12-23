Familias inmigrantes en EE.UU. enfrentan una triste Navidad separados de sus seres queridos y con ganas de ser "invisibles" para que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no los detengan en medio de la arremetida migratoria del Gobierno de Donald Trump este año.

La inmigrante mexicana María Ramos es una de las miles de afectadas en Estados Unidos, donde vivirá una Navidad sin su esposo y su hijo mayor, después de que ambos fueron arrestados cuando salieron a trabajar en jardinería en la ciudad de Tucson (Arizona).

"Sabíamos que de un momento a otro podrían ser detenidos, pero tenían que salir a trabajar, para pagar los gastos", dijo a EFE la inmigrante.

"Mi esposo y mi hijo no son criminales, nunca han hecho nada a nadie, ahora están en un centro de detenciones", agregó.

Como ellos, más de 220.000 migrantes han sido arrestados por agentes del ICE desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 20 de enero, según datos del Deportation Data Project.

El inicio del segundo mandato de Trump vino acompañado de una férrea campaña contra la migración que incluyó redadas masivas por todo el país y despliegues de agentes federales en Los Ángeles, Chicago o Washington, entre otras urbes.

Arizona, gobernada por la demócrata Katie Hobbs, no ha sido testigo del envío masivo de tropas federales para contener la migración, pero aun así las redadas y operativos migratorios son habituales en este estado fronterizo con México.

"Estas fiestas serán muy tristes, estoy pensando inclusive en quitar todos los adornos antes del día de Navidad", sostuvo Ramos, que recordó que se enteró del arresto de sus familiares por un amigo.

"Solo me dijo: 'se los llevaron'".

La pareja llevaba 25 años viviendo de forma irregular en el país y tiene también dos hijos ciudadanos, que temen que el arresto del padre termine también con el de su madre.

Al borde de la autodeportación

Entre tanto, Ana Moran, una inmigrante venezolana, de 29 años, que también es residente en Arizona, teme que su esposo sea entregado al ICE y deportado en cualquier momento.

Su marido permanece detenido desde el pasado agosto en la cárcel del condado de Pima, en Tucson, acusado sin pruebas de un robo en una de las casas donde realizaba entregas de comida, según relató a EFE la mujer.

"No entiendo en qué momento dicen que mi esposo cometió este delito si yo siempre iba con él y entregar una orden toma solo unos minutos", afirmó Moran.

La pareja llegó a Estados Unidos hace dos años y medio tras ingresar por la garita de Nogales, en la frontera de Arizona. Su esposo consiguió trabajo en construcción y, por las tardes, repartían juntos comida y pedidos.

Ambos lograron ingresar al país después de solicitar una cita de asilo mediante la aplicación CBP One, establecida durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).

Esta aplicación, sin embargo, es ahora la misma que la Administración Trump promociona para que los migrantes se autodeporten, bajo la promesa de hacerles entrega de 1.000 dólares y permitirles volver a Estados Unidos en el futuro.

Como resultado, Moran admitió que contempla la opción de salir voluntariamente del país, aunque tiene su permiso de trabajo y su solicitud de asilo está en trámite, puesto que le han dicho que su marido podría ser deportado por el ICE.

Por si fuera poco, la falta de relaciones entre Washington y Caracas agrava su situación.

"Nosotros (los venezolanos) no tenemos un consulado donde pedir ayuda, si ICE nos deporta no sabemos inclusive a dónde o a qué país nos mandaría", afirmó.

Casi dos millones de migrantes se han autodeportado desde el pasado 20 de enero, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras que más de 600.000 han sido expulsados a la fuerza por las autoridades.

Moran y su familia deben presentarse por primera vez ante una corte migratoria el próximo mayo, pero la mujer teme que los problemas legales de su esposo afecten su caso.

"Cuando salgo a la calle le pido a Dios, hazme invisible, hazme invisible, para regresar con mis hijos", sentenció.