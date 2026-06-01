La jornada electoral en Colombia dejó definido el escenario para la segunda vuelta presidencial y abrió una nueva etapa de confrontación política entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, quienes utilizaron las redes sociales para enviar mensajes a sus simpatizantes tras conocerse los resultados.

A través de videos publicados en sus plataformas digitales, ambos aspirantes presentaron visiones opuestas sobre el futuro del país y llamaron a la ciudadanía a respaldar sus respectivos proyectos políticos de cara a la segunda vuelta.

Cepeda apuesta por la continuidad del proyecto progresista

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Iván Cepeda destacó la importancia de fortalecer la democracia y reafirmó su confianza en el electorado colombiano.

"Esperamos y queremos que la jornada consolide la democracia en Colombia y nos sirva para expresar de una manera clara nuestra confianza en el pueblo colombiano"

El dirigente también afirmó que el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida desarrollaron una campaña basada en el respeto, la transparencia y los principios democráticos, al tiempo que llamó a sus adversarios a respetar los resultados y la legitimidad del proceso electoral.

Cepeda manifestó su optimismo sobre el desenlace de la contienda y aseguró que espera celebrar la continuidad del proyecto progresista en el país.

De la Espriella se presenta como alternativa al Gobierno de Petro

Por su parte, Abelardo de la Espriella celebró haber alcanzado la segunda vuelta y aseguró que cuenta con el respaldo de millones de colombianos.

"Más de diez millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo",

El candidato de derecha sostuvo que la próxima elección representará una oportunidad para transformar el rumbo político de Colombia y criticó duramente a quienes identifica como parte del establecimiento político tradicional y del proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro.

Asimismo, convocó a sus seguidores a mantener la movilización durante las próximas semanas, período en el que ambos candidatos buscarán ampliar sus apoyos para alcanzar la Presidencia.

El respaldo de Álvaro Uribe reaviva el debate político

En medio del proceso electoral, el expresidente colombiano volvió a ocupar espacio en el debate público tras expresar su respaldo a De la Espriella mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Uribe destacó la necesidad de defender la Constitución, las libertades democráticas y la unidad nacional, una declaración que diversos sectores interpretan como una señal de apoyo político de cara a la segunda vuelta.

Analistas consideran que el respaldo del exmandatario podría fortalecer la proyección nacional de De la Espriella, debido a la influencia que aún conserva dentro de amplios sectores del electorado colombiano.

Segunda vuelta marcará el rumbo político de Colombia

Con la primera vuelta concluida, Colombia entra en una fase decisiva de la campaña presidencial. Mientras Cepeda apuesta por la continuidad de las políticas progresistas impulsadas durante los últimos años, De la Espriella busca consolidarse como la principal alternativa de oposición.

Durante las próximas semanas, ambos candidatos intentarán atraer el voto de los sectores indecisos en una contienda que se perfila como una de las más relevantes para el futuro político, económico e institucional del país.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más