110 mil londinenses en marcha de extrema derecha contra migrantes y 5 mil en otra de repudio al racismo

Según la Policía, un número mayor a 110.000 personas se registró en la protesta de Robinson, bajo el lema de "Unir el Reino", que arrancó en el sur de la capital británica para continuar hacia la zona gubernamental, donde se instaló un escenario con televisiones gigantes.

Violencia

"Los agentes se ven obligados a intervenir en varios puntos para impedir que los manifestantes de Unir el Reino accedan a zonas estériles (acordonadas), rompan los cordones policiales o se acerquen a los grupos opositores. Varios agentes han sido agredidos", señaló la Policía Metropolitana (Met).

La Met agregó que ha desplegado agentes adicionales "con equipo de protección en varios lugares, así como fuerzas de caballería, para prevenir el desorden".

La fuente indicó que la asistencia a la protesta de "Unidos el reino" ha sido demasiado numerosa en la zona gubernamental y muchos manifestantes no respetaron el recorrido establecido.

"Cuando los agentes intervinieron para detenerlos, se enfrentaron a una violencia inaceptable. Fueron agredidos con patadas y puñetazos. Les lanzaron botellas, bengalas y otros proyectiles. Hasta el momento, hubo nueve arrestados por diversos delitos, pero se ha identificado a muchas más personas como responsables. Los encontraremos y se enfrentarán a la acción policial", añadió.

Paralelamente, en el lado norte de la ciudad, en la plaza de Russell, próxima al Museo Británico, unos 5 mil manifestantes se congregaron con pancartas que rezaban "mujeres contra la extrema derecha" y a favor de "los solicitantes de asilo" para caminar hacia la plaza de Trafalgar.

La protesta de Robinson congregó a miles de personas que portaron banderas británicas y la inglesa con la cruz de San Jorge en el área de Stamford Street, en el sur de la capital, para caminar mientras se escuchaban cánticos contrarios al aumento de los migrantes que cruzan en pateras el Canal de la Mancha y también contra la medida del Gobierno laborista de alojar a solicitantes de asilo en hoteles.

Manifestación en Londres convocada por el activista de extrema derecha Tomy Robinson para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal. EFE/EPA/TAYFUN SALCI

En un vídeo, Robinson afirmó que "la revolución ha comenzado" y calificó la manifestación de "Unir el Reino" como la más grande en la historia británica.

Los seguidores de "Unir el reino", que formaron un río de banderas británicas e inglesas por las calles, portaron pancartas que decían "detener las pateras" y "devolverlos a casa".