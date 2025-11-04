El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró el martes 4 de noviembre que visitó a las tropas cerca de la ciudad fronteriza de Pokrovsk, donde las fuerzas ucranianas luchan para contener los implacables ataques rusos contra el centro logístico oriental.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el martes que visitó a las tropas cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk, en un momento en el que Kiev se esfuerza por defender ese centro logístico que Rusia ha intentado capturar durante meses.

"Me reuní con nuestros guerreros en el puesto de mando del 1er Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania 'Azov', que está llevando a cabo una operación defensiva en el sector de Dobropillia", dijo Zelenski en redes sociales, refiriéndose a una ciudad a unos 20 kilómetros de Pokrovsk.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Este es nuestro país, este es nuestro Este, y sin duda haremos todo lo posible para que siga siendo ucraniano", añadió.

Cientos de soldados rusos se han infiltrado en el centro logístico, según informó Kiev a principios de esta semana. Otros se aproximan a sus inmediaciones en una maniobra de pinza, de acuerdo con mapas del campo de batalla publicados por el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El Ejército ruso declaró el martes que estaba "estrechando el cerco al enemigo" en Pokrovsk y afirmó haber capturado varias decenas de edificios en la ciudad.

Ucrania desplegó el fin de semana fuerzas especiales para reforzar las defensas de la ciudad.

La captura de Pokrovsk supondría un importante impulso propagandístico para el Kremlin, que ha rechazado los llamamientos de Estados Unidos para que detenga su invasión de casi cuatro años y, en cambio, ha seguido adelante con su ofensiva terrestre.

Leer tambiénUcrania resiste el asalto ruso en Pokrovsk, punto clave en la región de Donetsk

La ciudad, que antes de la guerra albergaba a 60.000 personas, es ahora un páramo en gran parte desierto y devastado por los combates.

El Cuerpo Azov, fundado inicialmente por militantes de extrema derecha, se ganó un estatus heroico en Ucrania, particularmente durante el asedio de Mariúpol en 2022. Ahora recluta personas más allá de los grupos ultranacionalistas.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más