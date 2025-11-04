Millones de estadounidenses votan este martes 4 de noviembre para elegir alcalde en Nueva York o Miami, gobernador en estados como Nueva Jersey y Virginia, o para decidir sobre un nuevo mapa electoral para las elecciones al Congreso en California. Esto cuando se cumple un año de la victoria de Donald Trump, cuya influencia electoral se pone a prueba.

Lo esencial:

– Los comicios estatales servirán para medir el pulso político del país tras nueve meses del segundo mandato de Trump.

– El Partido Demócrata busca recomponerse del batacazo antes de las elecciones de medio término.

– Una de las contiendas principales es la de Nueva York, donde el candidato demócrata, el socialista Zohran Mamdani, es favorito.

– En Miami, trece candidatos luchan por suceder al alcalde, Francis Suárez.

– El Partido Demócrata se ha centrado en la carrera a gobernador del estado de Nueva Jersey y Virginia como una especie de primer impulso para ir recuperando terreno.

A continuación la información más relevante de las votaciones locales y estatales de este martes 4 de noviembre en Estados Unidos.

