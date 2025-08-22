Crece la condena este 21 de agosto por los hechos violentos registrados un día antes durante un partido de fútbol de la Copa Sudamericana entre el club argentino Independiente y del país vecino Universidad de Chile. El encuentro fue cancelado tras las agresiones entre hinchas de ambos bandos en el estadio, que dejaron al menos diez heridos graves y más de 100 personas detenidas. El presidente chileno Gabriel Boric condenó lo ocurrido y apuntó tanto a la responsabilidad de los fanáticos como la de los organizadores.

La violencia se tomó las tribunas del Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Una batalla campal entre hinchas obligaron a cancelar el partido de octavos de final de Copa Sudamericana entre el club local Independiente y Universidad de Chile, el miércoles 20 de agosto.

El partido de fútbol fue suspendido a los dos minutos del segundo tiempo por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, cuando espectadores ingresaron a la cancha, al momento en que se daban graves incidentes en las tribunas. Los equipos empataban 1-1.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Todo empezó en el primer tiempo cuando hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la parte superior del estadio, lanzaron trozos de concreto extractos de la estructura y otros elementos como piedras o palos, a la parte baja, donde se encontraban aficionados del equipo argentino.

En medio de la inacción policial, los hinchas de Independiente ingresaron a la tribuna de los visitantes para enfrentarse con ellos, generando escenas de grave violencia. Incluso hubo casos de personas que saltaron de las tribunas para escapar las violencias y de personas tiradas al vacío.

La situación empeoró rápidamente, lo que obligó las autoridades a cancelar definitivamente el partido a principios del segundo tiempo. La CONMEBOL dijo que el partido se había cancelado debido a “la falta de garantías de seguridad por parte del club local y las autoridades de seguridad locales”.

La organización que dirige el futbol suramericano agregó que “el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

Hasta el momento no se descarta la posibilidad de eliminar a ambos equipos de la competición.

Al menos diez heridos graves; más de cien personas detenidas

Los reportes varían, pero se habla de un alto número de personas afectadas. Según el reporte del diario argentino La Nación, 177 hombres, cinco menores de edad y tres mujeres han sido heridas. Entre ellos, diez se encuentran en un estado de salud grave y están atendidas en hospitales de la capital argentina.

Dos de ellas, hinchas de Universidad de Chile, fueron intervenidas quirúrgicamente durante la madrugada del jueves. Presentan contusiones graves a nivel del cráneo. “Ambos se encuentran en la unidad de terapia intensiva aguardando su evolución”, reportaron fuentes interrogadas por La Nación.

Según un comunicado de la policía argentina difundido el jueves, 111 personas fueron detenidas por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. Los detenidos son todos de nacionalidad chilena con excepción de uno de nacionalidad argentina y otro cuya identidad y nacionalidad no han sido reveladas.

Fuerzas policiales y de seguridad desbordadas

El diario La Nación precisó que 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 150 agentes de seguridad privada debían asegurar la seguridad del partido, pero la mayoría se encontraban fuera del estadio.

Testimonios de los diferentes actores y las imágenes muestran fuerzas de seguridad incapaces de tomar acciones rápidas mientras se escalaban los incendentes. Los agentes nunca subieron a la tribuna donde se daban las violencias.

Además, en la zona asignada a la hinchada chilena, no había presencia de seguridad privada. Eso facilitó que iniciaran las violencias y también que los hinchas de Independiente pudieran ingresar a la tribuna para pelearse contra los aficionados del conjunto chileno.

Indignación del presidente chileno Gabriel Boric

Los incidentes desataron la indignación del presidente chileno Gabriel Boric, quien condenó los actos a de violencia.

“Lo que ocurrió en Avellaneda entre los hinchas del Independiente y la Universidad de Chile es incorrecto en muchos sentidos, desde la violencia entre los hinchas hasta la evidente irresponsabilidad de la organización. La justicia debe determinar quiénes son los responsables”, afirmó Gabriel Boric en un mensaje publicado en la red X.

El mandatario chileno también indicó que los servicios diplomáticos chilenos están trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas chilenos. En este sentido, pidió al embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Galle, visitar a las víctimas y a las personas detenidas.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”, comentó Gabriel Boric.

La presidencia argentina hasta el momento no hizo comentarios acerca de la situación.

En abril, se pospuso el derbi chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo después de que dos jóvenes aficionados de Colo Colo murieran aplastados en un partido de Copa Libertadores, contra el club brasileño de Fortaleza

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más