Rusia y China cierran filas en torno a Venezuela, en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró este jueves 18 de diciembre que espera que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no cometa un error fatal con respecto a Venezuela y manifestó su preocupación por las decisiones estadounidenses que amenazan el transporte marítimo internacional.

Trump ordenó el martes un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en un intento de Washington por aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Esperamos que la Administración de Donald Trump, caracterizada por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal" ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se ha implementado un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. Buques cargados con millones de barriles de petróleo permanecen en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

"Observamos la continua y deliberada escalada de tensiones en torno a Venezuela, un país amigo nuestro. Preocupa especialmente la naturaleza unilateral de las decisiones que representan una amenaza para el transporte marítimo internacional", declaró el Ministerio ruso en un comunicado.

"Esperamos que la Administración de Donald Trump, caracterizada por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal".

Moscú se mostró a favor de una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y señaló que espera que Estados Unidos no se involucre en una situación que tendría "consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental", al indicar que Rusia apoyaba "la línea del gobierno de Maduro".

Por otra parte, el Kremlin instó a los países de la región a mostrar moderación.

"Observamos un aumento de la tensión en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"El presidente Putin mantuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente Maduro. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región a que actúen con moderación para evitar cualquier imprevisto", agregó.

Leer tambiénPutin expresa su apoyo a Maduro en una llamada, en medio de creciente presión de EE. UU.

Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

En medio del aumento de la presión de Washington sobre Caracas, China expresó su respaldo a Venezuela a través de un comunicado del ministerio de Exteriores.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, conversó por teléfono el miércoles con su homólogo venezolano, Yván Gil, y aseguró que Beijing se opone "a todas las formas de 'bullying' unilateral y apoya a los países en la defensa de su soberanía y su dignidad nacional".

Venezuela "tiene el derecho de desarrollar cooperación de beneficio mutuo con otros países y la comunidad internacional comprende y apoya la posición venezolana en la defensa de sus derechos e intereses legítimos", afirmó el jefe de la diplomacia china.

El ministro venezolano de Exteriores, por su parte, destacó que su Gobierno "salvaguardará con firmeza la soberanía e independencia y no aceptará amenazas de ningún poder abusador".

La llamada ocurre justo después de que Donald Trump anunciara el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Leer también“Venezuela está completamente rodeada”: Trump ordena bloqueo de buques petroleros

Diosdado Cabello denuncia una "amenaza real" de EE. UU.

Venezuela está "bajo la amenaza real, cierta, de un imperialismo decadente", dijo el miércoles el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, tras la decisión del presidente Donald Trump de bloquear el paso de buques petroleros sancionados desde y hacia el país suramericano.

"Cuando yo digo imperialismo, hablo de quienes dirigen el imperialismo, los que están al frente, que se creen emperadores del mundo", declaró en referencia a Trump, durante su programa semanal 'Con el Mazo Dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Para Cabello, el mensaje de Trump publicado en la red Truth Social, "es una confesión" por lo que al publicarlo "se caen todas las caretas y todo el montaje".

"Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela", añadió, "bajo ninguna circunstancia".

El mandatario estadounidense afirmó el miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Leer también#VenezuelaHoy: Maduro acusa a EE. UU. de querer "imponer un gobierno títere" en Venezuela

Venezuela pide reunión urgente con el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

La Cancillería en Caracas informó que pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Justamente, para alertar sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional", el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo el miércoles una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres.

La presión de Washington sobre Caracas entró en una fase abiertamente militar a finales de agosto de 2025, cuando Estados Unidos empezó a reforzar y concentrar fuerzas en el sur del Caribe y quedó marcada en septiembre del mismo año cuando comenzaron los ataques estadounidense contra embarcaciones que el Gobierno de Trump vinculan con el narcotráfico.

El despliegue se ha ampliado con F-35, varios buques, un submarino de propulsión nuclear y el movimiento del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia la región, lo que representa la mayor concentración de fuerzas estadounidenses en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de 1962.

Leer tambiénDe las drogas al petróleo: ¿cuáles son los motivos de la creciente presión de Trump a Maduro?

Con EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más