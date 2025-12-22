El segundo petrolero interceptado, según dijo Washington, es un "buque de bandera falsa" que forma parte de la "flota fantasma" del país caribeño para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar a Caracas. Interceptado el sábado, “el buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada.

Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro”, escribió en X la portavoz de la Administración de Donald Trump, Anna Kelly.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un video de la acción, en la que participaron miembros de la Guardia Costera y las Fuerzas Armadas de EE.UU., que continuará "persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región", agregó en X.

En este sentido, funcionarios en condición de anonimato dijeron a Reuters que un tercer petrolero estaría siendo perseguido, supuestamente, en aguas internacionales.

La campaña de presión de Trump contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de decenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe. Al menos 100 personas han muerto en dichos ataques.

A ello, se suma el anuncio por parte del presidente estadounidense la semana pasada de un "bloqueo" de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que complica las finanzas de Caracas.

Y si los analistas afirman que en términos cuantitativos en el mercado petrolífero las incautaciones tienen efectos globales poco notorios, sí destacan implicaciones geopolíticas. Así, según dice a Reuters Matias Togni, analista de transporte de petróleo de NextBarrel, las incautaciones podrían legitimar y alentar a Ucrania a seguir atacando buques rusos y posiblemente alentar a Europa a detener también los buques de la flota oscura vinculados a Moscú.

Este 21 de diciembre, un funcionario estadounidense confirmó en diálogo con la agencia de noticias EFE que su país “está en persecución activa de un buque sancionado de la flota clandestina que forma parte del esquema ilegal de evasión de sanciones de Venezuela”.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el buque “está enarbolando una bandera falsa y se encuentra bajo una orden judicial de incautación”.

Otro funcionario, en diálogo con Reuters, aseguró que el petrolero sí estaba bajo sanciones de la Casa Blanca, pero que hasta el momento no había sido abordado.

Más temprano este domingo, el presunto intento de confiscación fue reportado inicialmente por medios como ‘CNN’ y ‘Axios’, que identificaron al tanquero como el buque de bandera panameña Bella 1, sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con Irán.

De acuerdo a la información preliminar, este habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela, aunque, de momento, se desconoce el estatus actual del navío o si transporta efectivamente petróleo.

Con EFE, Reuters y medios locales

