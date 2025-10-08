El liberado rehén israelí Tal Shoham recorre las ruinas del kibutz Be’eri dos años después de que unos hombres armados de Hamás lo secuestraran en su casa durante la masacre del 7 de octubre. Los recuerdos del brutal ataque y sus 505 días de cautiverio en Gaza aún lo persiguen.



Cuando Tal Shoham recorre el kibutz Be’eri, en el sur de Israel, donde él y su familia fueron secuestrados por militantes de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023, dice que se siente como un enorme cementerio impregnado por el horror de los acontecimientos de ese día.

Siente nostalgia por los viejos tiempos anteriores al ataque y es muy pesimista sobre el futuro, a pesar de la presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre Israel y Hamás para que lleguen a un acuerdo bajo su plan para poner fin a la guerra de Gaza.

El plan ha despertado esperanzas en toda la región de que el conflicto pueda estar llegando a su fin, dos años después del ataque de Hamás en el sur de Israel que lo inició.

"Todo este barrio que antes era tan tranquilo y bonito, ya sabes, está completamente destruido. Es como si las cosas malvadas que hicieron aquí, que hicieron los terroristas, lo cubrieran todo", dijo Shoham.

Hombres armados secuestraron a Shoham, su esposa y sus dos hijos

Shoham pasó 505 días cautivo en Gaza, un periodo que recuerda por la crueldad de sus captores de Hamás y la resistencia de sus compañeros israelíes, algunos de los cuales siguen retenidos por los militantes palestinos. Él fue liberado durante una tregua en febrero de este año.

Su esposa Adi y sus dos hijos también fueron secuestrados por Hamás, durante el día más sangriento para los judíos desde el Holocausto.

Los militantes del grupo islámico abrumaron las defensas fronterizas con un ataque sorpresa y lo arrastraron a él y a otros 250 rehenes a Gaza, en un acto de violencia que destrozó la imagen de Israel como potencia militar invencible.

El ataque, en el que murieron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, según las cifras israelíes, desencadenó una represalia militar masiva que ha causado la muerte de más de 67.000 palestinos en Gaza, según las autoridades sanitarias de la zona.

Ansiedad, pese a las victorias militares de Israel

Shoham ve pocas perspectivas de paz a largo plazo, incluso después de que Israel lanzara devastadores ataques contra los líderes iraníes y sus aliados regionales: Hamás, Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y los grupos armados en Siria.

Durante su terrible experiencia, Shoham llegó a la conclusión de que los sentimientos antiisraelíes están tan arraigados que no hay posibilidad de coexistencia.

"Después de ver la magnitud del odio con el que crecieron y con el que están criando a sus hijos, está muy claro que, al menos en nuestra generación, no será posible", afirmó.

Shoham pasó los primeros ocho meses de su cautiverio en la superficie. Pero en junio del año pasado, él y sus compañeros Guy Gilboa-Dalal y Evyatar David fueron llevados a la calle disfrazados.

Sus guardias los escoltaron durante unos 15 minutos antes de vendarles los ojos y llevarlos a un túnel, para finalmente conducirlos a una pequeña cámara oscura donde esperaba otro rehén, Omer Wenkert.

"Íbamos a permanecer en el túnel, a 20 o 30 metros bajo tierra, en esa tumba, para siempre", recordó, aún con los sentimientos frescos ante aquella posibilidad.

Su celda era un estrecho tramo de túnel con paredes de hormigón, suelo de arena, una puerta de hierro que bloqueaba la entrada, cuatro colchones en el suelo y un agujero que servía de retrete. El aire era espeso y les costaba respirar.

"Nos trataban como a animales. Quiero decir, ni siquiera a los animales se les mantiene en condiciones tan inhumanas, pero así es como nos trataban", dijo.

Palizas y la tortura psicológica

Sus guardias a veces les pegaban. Otras veces les atormentaban diciéndoles a los cuatro hombres que tenían que elegir cuál de ellos sería fusilado de inmediato.

Gilboa-Dalal y David siguen secuestrados en Gaza. Las imágenes que Hamás publicó en agosto de David, demacrado en su celda subterránea, causaron conmoción generalizada en Israel y en el extranjero.

"Y realmente temo por sus vidas. Sabes, hay 20 rehenes vivos que siguen en Gaza en manos de esos animales", afirmó Tal.

Shoham fue el primero en ser secuestrado por los militantes. Lo sacaron por la ventana de una habitación, antes de llevarlo a través del kibutz y arrojarlo al maletero de un auto que lo llevó a Gaza, controlada por Hamás.

Solo después de más de un mes en cautiverio se enteró de que su esposa e hijos habían sobrevivido al ataque, pero también habían sido secuestrados, junto con su suegra, la tía de su esposa y la hija de esta. Su suegro, Avshalom, fue asesinado.

La esposa y los hijos de Shoham fueron liberados en el primer acuerdo con Hamás a finales de 2023. Él fue liberado en el segundo y último acuerdo en febrero de 2025.

El hijo de Shoham preguntó si todos iban a morir

De pie, en la habitación carbonizada en la que fue secuestrado, Shoham recordó cómo su hijo, que entonces tenía 8 años, le preguntó si todos iban a morir. Shoham estaba concentrado en sobrevivir.

Un comandante de Hamás abrió fuego contra una ventana a prueba de balas con su rifle de asalto AK-47.

"Sabía que aún no podía hacerme daño, pero después de unas cuantas balas habría hecho un agujero en la ventana y entonces tendríamos que rendirnos porque se habría acabado el juego para nosotros", dijo.

"Podría lanzar granadas al interior y meter su Kalashnikov en ese agujero y dispararnos a todos".

Mientras los militantes de Hamás lo llevaban por una calle, vio dos cadáveres de personas que habían sido ejecutadas, con disparos en la cabeza, personas a las que reconoció.

