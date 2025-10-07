El presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió este lunes al primer ministro saliente, Sébastien Lecornu, que mantuviera conversaciones finales con los partidos políticos para encontrar una salida a la crisis política antes del miércoles por la noche. La decisión se tomó horas después de que Lecornu presentara su dimisión como primer ministro menos de un mes después de asumir el cargo. Siga aquí las reacciones a la noticia.

LO ESENCIAL:

El nuevo primer ministro francés dimite horas después de la presentación del gabinete.

Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, pide al presidente Emmanuel Macron que disuelva la Asamblea Nacional.

La francesa Le Pen afirma que las elecciones legislativas anticipadas son "absolutamente necesarias".

Emmanuel Macron pide a Sébastien Lecornu mantener conversaciones finales para estabilizar el panorama político del país.

A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia este 6 de octubre:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más