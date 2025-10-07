El presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió este lunes al primer ministro saliente, Sébastien Lecornu, que mantuviera conversaciones finales con los partidos políticos para encontrar una salida a la crisis política antes del miércoles por la noche. La decisión se tomó horas después de que Lecornu presentara su dimisión como primer ministro menos de un mes después de asumir el cargo. Siga aquí las reacciones a la noticia.
LO ESENCIAL:
- El nuevo primer ministro francés dimite horas después de la presentación del gabinete.
- Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, pide al presidente Emmanuel Macron que disuelva la Asamblea Nacional.
- La francesa Le Pen afirma que las elecciones legislativas anticipadas son "absolutamente necesarias".
-
Emmanuel Macron pide a Sébastien Lecornu mantener conversaciones finales para estabilizar el panorama político del país.
A continuación, la información más relevante de la jornada política en Francia este 6 de octubre:
