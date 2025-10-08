Golpes, confinamiento en celdas expuestas al sol, privación de sueño, supuestos montajes para hacer parecer que el trato durante su reclusión fue respetuoso… A medida que los integrantes de la flotilla Global Sumud que iba a Gaza son liberados de su detención y regresan a sus países de origen, las denuncias sobre malos tratos a manos de las autoridades israelíes se multiplican, incluyendo a la líder ambientalista Greta Thunberg, que habló de “torturas”, pero se negó a dar detalles.

“Nos han robado, nos han pegado, humillado, torturado con diferentes técnicas sibilinas. Nos tuvieron en una celda al descubierto y el ministro de Exteriores de Israel nos llamó terroristas con cámaras grabándonos en una celda de alta seguridad al aire libre”.

El testimonio de un activista español al regreso a su país se ha unido al de suizos, irlandeses, portugueses, franceses, latinoamericanos y la líder ambientalista Greta Thunberg, que reveló haber sufrido “torturas”, sin ofrecer mayores detalles para evitar centrar la atención.

Ahora el Gobierno de España, que sigue teniendo a una de sus nacionales detenida en Israel, apela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para pedir “respeto” a los activistas aún bajo arresto y promete una investigación para validar las denuncias de malos tratos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los activistas españoles han denunciado “torturas de bajo impacto” y tratos “degradantes”, pero también un “episodio de extrema violencia”, que tuvo como protagonista a Reyes Rigo, una mallorquina que sigue encarcelada luego de supuestamente propinar un mordisco a una funcionaria israelí, aunque no se han presentado cargos en su contra.

"Fue arrastrada por el pelo y llevada a confinamiento solitario. No la hemos vuelto a ver”, reveló Alejandra Martínez, parte de los 27 españoles que llegaron este 7 de octubre a su país.

Otro miembro español de la misión aseguró que fueron dejados en furgonetas bajo el sol hasta cuatro horas, para luego ofrecerles botellas de agua frente a las cámaras, como una muestra del supuesto trato respetuoso que estaban recibiendo. "La mayoría se ha aguantado la sed porque sabíamos que era un truco”, aseguró el hombre.

Las quejas no vienen solo de los españoles. A su llegada a Dublín, tres de los 15 irlandeses embarcados en la flotilla que buscaba romper el cerco marítimo y entregar ayuda humanitaria a Gaza denunciaron que en sus celdas no había “agua potable limpia” y que tuvieron que dormir en el suelo.

Thomas McClune, Sarah Clancy y Donna Schwartz afirmaron que se les privó del sueño al despertarlos varias veces durante la noche “sin motivo alguno”.

McClune agregó que cuando abordaron las naves de la flotilla durante la interceptación, los oficiales israelíes trataron de obligarlos a firmar “documentos legales” en lo que admitían que habían tratado de entrar ilegalmente al país.

Nueve de los 19 suizos a bordo de la expedición regresaron el 5 de octubre a su país, y allí revelaron en un comunicado que sufrieron “condiciones de detención inhumanas” y “trato humillante y degradante tras su arresto y encarcelamiento".

Coincidieron con los irlandeses al denunciar las técnicas de privación del sueño y con los españoles en los señalamientos sobre golpes y encierro en condiciones extremas.

Otros 10 suizos siguen detenidos en Israel, según el movimiento Olas de Libertad, que los agrupa.

La líder del partido Bloque de Izquierda de Portugal, Mariana Mortágua, no habría recibido agua ni comida en 48 horas, según la versión de su hermana Joana. El Gobierno portugués descartó que se hubieran producido casos de violencia física, pero reconoció “varias quejas”, que fueron transmitidas a su embajadora en Israel.

Varios de los 14 franceses de la misión que llegaron el 7 de octubre a París también denunciaron las condiciones de su detención. Otros 16 ciudadanos de ese país siguen aún detenidos.

Thunberg opta por la discreción

La activista ambientalista Greta Thunberg, la cara más visible de la flotilla Global Sumud, denunció el 7 de octubre en una conferencia de prensa a su regreso a Estocolmo que ella y otros miembros de la expedición fueron “secuestrados y torturados” por el Ejército israelí.

Sin embargo, Thunberg no quiso entrar en detalles. "No quiero que aparezca en los titulares 'Greta ha sido torturada', porque esa no es la historia aquí”, dijo.

Luego accedió a confirmar que no recibieron agua potable y que a algunos activistas no se les entregaron medicamentos críticos.

Otros miembros de la flotilla afirmaron que Thunberg sufrió empujones y se le obligó a usar una bandera israelí durante su detención, pero ella no hizo referencia a esas acciones.

También hubo denuncias sobre dificultades para acceder al acompañamiento consular para varios de los detenidos y trato discriminatorio en función de la nacionalidad.

"Cuando mostré mi pasaporte belga, su comportamiento hacia mí cambió por completo", aseguró Houssem Eddine Rmedi, un ciudadano con doble nacionalidad tunecina-belga.

"En el momento en que muestras tu pasaporte tunecino, argelino o marroquí, comienzan a golpearte", agregó, en cambio, el activista marroquí Ayoub Habraoui, que al igual que Eddine fue deportado a Madrid.

Luna Valentina Barreto, una de las dos colombianas que integraron la flotilla, reveló el 7 de octubre en una entrevista con ‘Radio Nacional’ : “Tanto Manu (Manuela Bedoya) como yo tenemos la presión sanguínea muy bajita, pues estuvimos sometidas a procesos de tortura, privación de alimentos y de sueño”.

El equipo jurídico que representa a la flotilla, el centro Adalah, habló el 5 de octubre de “graves abusos” cometidos contra los detenidos.

Israel niega los abusos

Israel ha negado sistemáticamente que haya sometido a algún trato inapropiado a los 470 activistas detenidos cuando sus soldados abordaron las naves de la flotilla.

"A todos los detenidos se les dio acceso a agua, alimentos y baños; no se les negó el acceso a un abogado, y todos sus derechos legales fueron plenamente defendidos", afirmó de entrada la Cancillería israelí cuando fue consultada por la agencia Reuters inmediatamente después de la interceptación.

El 5 de octubre, el ministerio de Relaciones Exteriores israelí emitió otra comunicación negando que se hubiera apelado a la fuerza física, y agregando que los derechos de los detenidos estaban siendo “plenamente respetados”.

Con EFE, Reuters, AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más