El fugaz alto el fuego pactado por rusos y ucranianos solo fue el preámbulo de un recrudecimiento de la guerra. Desde que terminó la tregua a inicios de esta semana, Rusia ha descargado su artillería contra el territorio del país vecino a un ritmo de más de 500 drones diarios, según reportes de las autoridades ucranianas.

La escalada bélica ha derivado en una de las peores matanzas del ejército ruso contra civiles en Kiev desde que estalló la guerra en 2022. Unas 24 personas murieron, entre ellas tres adolescentes, y 48 resultaron heridas por un ataque con misiles contra un edificio de apartamentos en la capital.

La fuerza aérea ucraniana calificó la ofensiva como el mayor bombardeo ruso contra el país en lo que va de la invasión. Los equipos de emergencia tardaron más de un día en excavar entre los escombros en busca de víctimas, explicó en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Los rusos prácticamente arrasaron una sección entera del edificio con su misil", escribió.

El Ministerio del Interior informó que cientos de rescatistas habían removido 3.000 metros cúbicos de escombros en 28 horas de búsqueda. Unas 400 necesitaron apoyo psicológico, según el ministerio.

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Zelenski acudió al lugar de la tragedia, junto a altos funcionarios, para depositar una ofrenda floral y saludar al personal de emergencias. "El mundo debe recordar el precio que Ucrania paga cada día para que la agresión rusa no se extienda a otras naciones", manifestó en redes sociales.

El presidente ucraniano informó de más de 1.560 drones lanzados por Rusia desde el miércoles, que causaron daños a 180 lugares en todo el país, entre ellos más de 50 edificios residenciales. Seis personas también murieron en el oeste de Ucrania, lejos del frente de batalla.

Hasta el jueves, el mayor ataque con drones rusos había sido registrado entre el 23 y el 24 de marzo, cuando las fuerzas de Moscú lanzaron cerca de 1.000 drones y misiles contra Ucrania.

The search and rescue operation at the site of Russia’s strike on a residential building in Kyiv has been completed. Our first responders from the State Emergency Service of Ukraine worked continuously for more than a day. The Russians practically demolished an entire section of… pic.twitter.com/PjbSSomhWu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026

El misil de crucero que impactó contra el edificio de apartamentos en Kiev fue fabricado en el segundo trimestre de este año, explicó Zelenski, con base en un análisis de expertos ucranianos sobre los restos del proyectil.

"Esto significa que Rusia sigue importando los componentes, recursos y equipos necesarios para la producción de misiles, eludiendo así las sanciones internacionales", condenó el presidente ucraniano en otra publicación en X el jueves por la noche, en la que manifestó que "detener los planes de Rusia para evadir las sanciones debe ser una prioridad real para todos los socios".

Una multitud de personas visiblemente afectadas, muchas de ellas niños, se congregó alrededor de un monumento improvisado bajo un árbol cerca del edificio destruido. Jóvenes con ramos de flores se acercaron para depositarlos junto a un montón de peluches que adornaban las fotografías de los fallecidos. Entre los retratos se apreciaba el retrato de una niña con uniforme escolar.

Las autoridades de Kiev declararon el viernes día de luto nacional, con las banderas nacionales a media asta en toda la ciudad y todos los eventos de entretenimiento cancelados o pospuestos.

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Ucrania contraataca con enjambres de drones

Ucrania, que prometió a inicios de semana actuar en reciprocidad contra Rusia, ha incrementado también el uso de su arsenal. Durante la madrugada del viernes, lanzó una ofensiva con drones contra la ciudad rusa de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú, donde murieron cuatro personas, entre ellas un niño, según informó el gobernador regional, Pavel Malkov, quien reportó daños en edificios de apartamentos de gran altura y en una empresa industrial no identificada.

El comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, aseguró que el ataque golpeó una de las refinerías más grandes de Rusia, con capacidad para producir cerca de 17 millones de toneladas métricas de petróleo crudo al año.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania confirmó el golpe contra la refinería al asegurar que se produjo un gran incendio en las instalaciones tras el asedio. Además, informó de más ataques contra dos embarcaciones militares que estaban estacionadas en el puerto ruso de Kaspisk, a orillas del mar Caspio, y contra un radar del servicio de inteligencia ruso en la ciudad ocupada de Mariúpol.

Una adolescente se arrodilla ante un homenaje improvisado por las víctimas de un ataque ruso contra un edificio residencial en Kiev, Ucrania, el viernes 15 de mayo de 2026.

El Ministerio de Defensa ruso reportó el viernes que sus defensas aéreas derribaron 355 drones ucranianos durante la noche, en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, que obligó a varios aeropuertos a suspender los vuelos.

La intensificación del conflicto parece contradecir las recientes insinuaciones de Trump y Putin sobre un inminente final de la guerra.

Kiev y Moscú intercambian 205 prisioneros

Rusia y Ucrania intercambiaron 205 prisioneros de guerra cada uno este viernes, en uno de los pocos canjes que se producen ocasionalmente.

Varios de los prisioneros ucranianos, visiblemente delgados y con la cabeza rapada, rompieron en llanto al bajarse del bus que los condujo de regreso a su país. Arropados en banderas ucranianas, se abrazaron entre ellos y aprovecharon para hablar por teléfono con sus familiares, como se aprecia en los vídeos y fotos publicados por la presidencia ucraniana.

Entre los liberados se encuentran soldados rasos, sargentos y oficiales de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. "La mayoría había estado en cautiverio ruso desde 2022″, puntualizó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario afirmó que se trata de la primera fase de un intercambio planificado de 1.000 prisioneros de guerra de cada bando. El último canje, de 193 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 24 de abril.

Paralelamente, Rusia entregó a Ucrania los cuerpos de 526 militares caídos en combate, mientras que la parte ucraniana entregó 41 restos mortales de efectivos rusos. El anterior intercambio de cuerpos tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando Rusia entregó mil cadáveres y recibió 41 cuerpos de soldados rusos.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el intercambio y agradeció a los Emiratos Árabes Unidos su ayuda para intermediar en la operación como ya había hecho anteriormente.

Con Reuters, AP y EFE

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