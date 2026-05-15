Perú está a puertas de escoger un nuevo presidente tras un prolongado y tenso proceso electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció este 15 de mayo que concluyó el 100% del escrutinio de las actas de la primera vuelta.

Sus resultados indican que la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez disputarán la Presidencia en la segunda vuelta, programada para el 7 de junio.

Fujimori, del Partido Fuerza Popular, obtendría el 17,1% de los votos, seguida de Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 12% de los sufragios a su favor. En tercer lugar, quedaría Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,9%.

Sin embargo, aún falta la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, anunció, hará el próximo domingo 17 de mayo.

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El lento conteo de votos ha mantenido durante más de un mes la incertidumbre sobre quién acompañaría a Fujimori al balotaje.

Durante gran parte del escrutinio, Rafael López Aliaga cuestionó los resultados preliminares y denunció presuntas irregularidades, alimentando acusaciones de fraude en sectores de la derecha peruana.

Las autoridades electorales no han validado las denuncias de manipulación de votos, aunque el clima político se ha mantenido marcado por la polarización y la desconfianza hacia las instituciones.

El proceso vuelve a reflejar la fragilidad política que atraviesa Perú desde hace varios años, con una sucesión constante de crisis presidenciales, enfrentamientos entre poderes del Estado y protestas sociales.

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Perú, a puertas de una elección decisiva

Keiko Fujimori llegará al balotaje como favorita después de liderar la primera vuelta.

La excongresista e hija del expresidente Alberto Fujimori vuelve a disputar el Ejecutivo tras varios intentos fallidos en elecciones anteriores. Su figura continúa generando profundas divisiones en el país: mientras sus seguidores destacan su propuesta de estabilidad económica y mano dura contra la inseguridad, sus detractores la vinculan con el legado autoritario y las denuncias de corrupción del fujimorismo.

Fujimori ha centrado buena parte de su campaña en prometer crecimiento económico, fortalecimiento de la inversión privada y una política firme contra el crimen organizado.

Entretanto, Roberto Sánchez emerge como la opción de izquierda. El candidato logró consolidarse como el principal rival de Fujimori tras una campaña enfocada en las desigualdades sociales y el descontento con la clase política tradicional.

Archivo: combinación de imágenes tomadas en Lima el 12 de abril de 2026 de los dos candidatos a la presidencia peruana, Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular

Su avance refleja el respaldo de votantes que reclaman mayores reformas sociales y una redistribución más amplia de la riqueza en un país donde persisten fuertes brechas económicas pese al crecimiento registrado en décadas anteriores.

El candidato izquierdista deberá ahora ampliar su base electoral para captar apoyos de sectores moderados y de quienes quedaron desencantados tras la eliminación de otros aspirantes.

La segunda vuelta del 7 de junio enfrentará dos proyectos políticos claramente distintos y podría definir el rumbo económico e institucional del país andino en medio de una etapa de fuerte incertidumbre.

Por un lado, Fujimori representa una apuesta por políticas económicas de mercado y un discurso de orden y estabilidad. Por otro, Sánchez buscará capitalizar el cansancio social con las élites tradicionales y presentarse como una alternativa de cambio.

La campaña hacia el balotaje se perfila especialmente polarizada, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones permanece debilitada y donde cualquier disputa sobre los resultados podría generar nuevas tensiones políticas.

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Con Reuters y medios locales

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