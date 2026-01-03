Donald Trump, presidente de Estados Unidos, vetó el pasado 30 de diciembre la Ley de Enmiendas al Área Reservada Miccosukee, conocida como HR 504, una legislación bipartidista que le habría otorgado mayor control sobre partes de sus tierras ancestrales a la tribu Miccosukee del estado de Florida, una de las opositoras al centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz.

De hecho, en su mensaje de veto, el jefe de la Casa Blanca vinculó de manera tácita la legislación la oposición de la tribu a su política migratoria.

"A pesar de buscar financiamiento y trato especial del Gobierno federal, la tribu Miccosukee ha intentado activamente obstruir políticas migratorias razonables por las que el pueblo estadounidense votó de manera decisiva cuando fui elegido", escribió el mandatario estadounidense en un mensaje al Congreso.

Trump argumentó que vetó la ley porque los bienes en cuestión no califican para ser incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos y su Gobierno está “comprometido a impedir” que intereses especiales sean financiados por los contribuyentes de Estados Unidos.

Así las cosas, la oposición del Ejecutivo al proyecto 'Miccosukee Reserved Area Amendments Act', promovido por el congresista republicano Carlos Giménez, aliado del presidente, es uno de los primeros del segundo mandato de Trump.

El verano pasado, la comunidad Miccosukee se unió a una demanda de grupos ambientalistas que buscaba cerrar el centro de detención de migrantes que Trump impulsó en Florida. Argumentaron que los funcionarios estatales no cumplieron con la ley federal al construir las instalaciones, sin realizar incluso los estudios de impacto ambiental necesarios, de acuerdo a ‘The Palm Beach Post’.

En ese sentido, la tribu y los colectivos defensores del medio ambiente han intentado frenar en las cortes la construcción y funcionamiento del centro migratorio, que también ha sido demandado por varias organizaciones civiles y familiares de detenidos por trato inhumano.

¿En qué consistía la ley?

La HR 504, aprobada por ambas cámaras del Congreso sin oposición, habría modificado la ley vigente para incluir formalmente el histórico Osceola Camp dentro del área reservada de los Miccosukee. De igual forma, ordenaba al gobierno federal trabajar con la comunidad para proteger viviendas e infraestructura en caso de inundación.

Se trataba de un ajuste técnico y limitado, enfocado en reconocer el uso histórico de la tierra por parte de la tribu y mejorar la coordinación con agencias federales.

La respuesta de la tribu

El presidente de la tribu, Talbert Cypress, aseguró en un comunicado que la legislación no tenía relación alguna con las políticas migratorias de Trump, en respuesta a los argumentos del republicano para vetar el proyecto.

"Este proyecto trataba de proteger a nuestra gente, nuestros hogares y una comunidad histórica Miccosukee que ha existido por generaciones", indicó Cypress.

"No se trataba de trato especial, y mucho menos de inmigración", añadió.

El líder de la comunidad indígena explicó que la demanda contra Alligator Alcatraz corresponde a preocupaciones ambientales y al cumplimiento de la ley federal, más no a un intento de interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de Estados Unidos.

"Tenemos la responsabilidad de proteger los Everglades y nuestras tierras ancestrales", subrayó Cypress.

De acuerdo a líderes tribales, el veto parece responder a represalias por la oposición de la tribu al centro de detención, construido en pleno humedal y reserva natural de los Everglades, al norte de Miami y cerca de las tierras ancestrales de los Miccosukee.

Con EFE y medios locales

