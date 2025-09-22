El presidente Donald Trump y su vicepresidente JD Vance, junto a decenas de miles de ciudadanos, asistieron este domingo a un estadio de Arizona para la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el 10 de septiembre. Trump calificó a Kirk de "mártir de la libertad estadounidense" y dijo que continuará el trabajo del activista.

Donald Trump, su vicepresidente JD Vance, así como varias figuras de primer plano del movimiento MAGA ("Make America Great Again"), participaron este domingo en Arizona en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, activista ultraconservador asesinado el 10 de septiembre.

Donald Trump no escatimó en elogios hacia Charlie Kirk, a quien calificó como uno de "los más grandes patriotas" de EE. UU. y “un gigante de su generación” y afirmó que su muerte era "un terrible atentado contra los Estados Unidos de América". "Fue un atentado contra nuestras libertades más sagradas y nuestros derechos fundamentales”, aseguró.

"La bala iba dirigida contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros", clamó Trump.

El presidente estadounidense también señaló que el nombre del activista "quedará inmortalizado para siempre en la historia de los más grandes patriotas de EE. UU." y exaltó el hecho de Kirk fundara con 18 años Turning Point, una organización a través de la cual organizaba eventos políticos y debates que lo hicieron conocido como líder del conservadurismo cristiano.

El vicepresidente, JD Vance, amigo cercano de Kirk, sostuvo que su ayuda había contribuido a la victoria de Trump el año pasado en las presidenciales, movilizando a la juventud conservadora en la campaña. "Toda nuestra Administración está aquí, pero no solo porque amamos a Charlie como amigo, aunque lo amábamos, sino porque sabemos que no estaríamos aquí sin él", dijo Vance.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el ministro de Defensa, Pete Hegseth, Donald Trump Jr. y el comentarista Tucker Carlson fueron también oradores en este evento altamente simbólico y realizado bajo fuertes medidas de seguridad.

Durante la transmisión del evento, las cámaras también captaron el momento en el que el dueño de Tesla, Elon Musk, y Trump dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.

La viuda, Erika Kirk, quien toma ahora el relevo al frente de Turning Point USA —cuyo objetivo es convertir a la juventud estadounidense a los ideales libertarios y ultraconservadores—, también se dirigió a la audiencia en el State Farm Stadium de Glendale (suroeste), con capacidad para 63.000 personas.

Decenas de miles de personas vestidas con los colores de la bandera estadounidense presenciaron el acto dentro del estadio.

Figura de la derecha MAGA

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre de un disparo en el cuello mientras moderaba un debate en un campus universitario en Utah, en el oeste del país, un drama que reavivó las profundas fracturas políticas estadounidenses.

Su presunto asesino, Tyler Robinson, de 22 años, explicó su acto ante sus allegados por el "odio" que, según él, transmitía Charlie Kirk, revelaron las autoridades locales.

Figura destacada de la derecha MAGA, Charlie Kirk utilizaba sus millones de seguidores en redes sociales y sus intervenciones en universidades para defender a Donald Trump y difundir entre los jóvenes ideas nacionalistas, xenófobas, cristianas y tradicionalistas.

Incluso antes de que se identificara o arrestara al presunto asesino, el presidente estadounidense, que reconoció el papel de Charlie Kirk en su elección de noviembre de 2024, lo calificó como "mártir de la verdad y de la libertad" e inculpó a la retórica de la "izquierda radical".

Alta seguridad

En Phoenix, frente a la sede de Turning Point USA —la organización fundada por Charlie Kirk—, centenares de personas desfilaron desde el sábado para depositar flores, banderas estadounidenses o globos azules, rojos y blancos.

A lo largo de un centenar de metros, la acera estaba cubierta de homenajes al influencer de 31 años, retratado en fotos junto al lema "Fe, Familia, Libertad".

"Era un joven extraordinario, que nos fue arrebatado demasiado pronto", confió a la AFP Patti Peteque, quien condujo más de cinco horas desde Los Ángeles para honrar su memoria.

Horas antes al discurso de Trump, con una gorra roja "Make America Great Again" bien calada en la cabeza, esta expolicía retirada de 53 años había dicho esperar que Donald Trump supiera transmitir un mensaje de unidad durante la ceremonia del domingo.

"Solo espero que algo bueno salga de todo esto, que la gente sea más tolerante y más dispuesta a aceptar el diálogo, el debate y la discusión", explicó la votante republicana.

El evento se realizó bajo fuertes medidas de seguridad. Los organizadores dispusieron equipos de detección de metales y realizaron registros a todos los acudientes.

También pidieron a las personas llegar vestidas con uno de los tres colores de la bandera estadounidense: rojo, blanco o azul. En lugar de llevar flores, se les invitó a realizar una donación a Turning Point USA.

