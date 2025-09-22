Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron oficialmente al Estado palestino, sumándose a 147 países que ya lo han hecho. Se trata de un giro diplomático de gran alcance previo a la Asamblea General de la ONU, en la que la solución de dos Estados será un tema central. Benjamín Netanyahu aseguró que "no habrá un Estado palestino" y advirtió una "respuesta" a esos reconocimientos.
- Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen oficialmente al Estado de Palestina, sumándose así a 147 naciones que ya lo habían reconocido.
- Netanyahu califica el reconocimiento de un Estado palestino como "una gran recompensa al terrorismo", afirma que no habrá un Estado palestino y promete ampliar los asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania.
- La ministra de la Autoridad Palestina Varsen Aghabekian Shahin afirma que es un paso "irreversible" hacia la soberanía y la independencia.
Estados Unidos califica de "teatro" el reconocimiento del Estado palestino por parte de sus aliados.
