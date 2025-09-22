Un funcionario talibán afgano declaró el domingo que un acuerdo para devolver la base aérea de Bagram a Estados Unidos “no es posible”, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con un castigo no especificado contra Afganistán si la base al norte de Kabul no era devuelta, cuatro años después de haber sido abandonada por las tropas estadounidenses.

Las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron de Bagram en julio de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden, pero como parte de un acuerdo de 2020 que Donald Trump había negociado con los insurgentes talibanes.

Un funcionario de defensa del gobierno afgano dijo el domingo que un acuerdo sobre la base aérea de Bagram "no es posible", después de que el presidente estadounidense Donald Trump manifestara que quería recuperar la antigua base.

Bagram, la base aérea más grande de Afganistán, situada al norte de la capital Kabul, fue el centro de operaciones estadounidenses durante su guerra de 20 años contra los talibanes.

Trump amenazó con un castigo no especificado contra Afganistán si la base no era devuelta, cuatro años después de haber sido abandonada por las tropas estadounidenses.

“¡Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, COSAS MALAS VAN A PASAR!!!”, escribió el líder de 79 años en su plataforma Truth Social.

El domingo, Fasihuddin Fitrat, jefe de Estado Mayor del ministerio de Defensa afgano, dijo que “algunas personas” quieren retomar la base mediante un “acuerdo político”.

“Recientemente, algunas personas han dicho que han entrado en negociaciones con Afganistán para recuperar la base aérea de Bagram”, declaró en comentarios difundidos por medios locales.

“Un acuerdo sobre siquiera una pulgada del suelo de Afganistán no es posible. No la necesitamos”.

Posteriormente, en un comunicado oficial, el gobierno afgano advirtió que "la independencia y la integridad territorial de Afganistán son de la máxima importancia".

Trump ha criticado repetidamente la pérdida de la base, destacando su proximidad a China.

El jueves, durante una visita de Estado al Reino Unido, fue la primera vez que planteó públicamente la idea de que Estados Unidos volviera a tomar el control de ella.

Las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron caóticamente de Bagram en julio de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden, pero como parte de un acuerdo de 2020 negociado por Trump con los insurgentes talibanes.

La pérdida de poder aéreo crucial provocó el colapso del ejército afgano apenas unas semanas después y el regreso de los talibanes al poder.

Trump fue preguntado por periodistas en la Casa Blanca si estaba considerando enviar tropas estadounidenses para recuperar Bagram.

“No hablaremos de eso, pero ahora estamos conversando con Afganistán, y la queremos de vuelta, la queremos de vuelta pronto, de inmediato. Y si no lo hacen, ya verán lo que voy a hacer”, respondió.

Una instalación enorme y extensa, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros han denunciado en repetidas ocasiones acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de las fuerzas estadounidenses en Bagram, especialmente en relación con los detenidos en la oscura “Guerra contra el Terror” de Washington.

El aeródromo original fue construido con ayuda de lo que entonces era la Unión Soviética a principios de la década de 1950, ampliado con asistencia estadounidense durante la Guerra Fría y desarrollado aún más por Moscú durante la ocupación soviética de una década en Afganistán.

En el apogeo del control estadounidense, hacia 2010, había crecido hasta el tamaño de una pequeña ciudad, con supermercados y tiendas que incluían cadenas como Dairy Queen y Burger King.

Fue visitada por varios presidentes estadounidenses, entre ellos Barack Obama en 2012 y Trump en 2019.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

