El origen del ciberataque que afectó a la empresa Collins Aerospace, proveedor del sistema de facturación de muchas aerolíneas europeas, sigue siendo desconocido y el aeropuerto de Bruselas es el que más cancelaciones presenta. Londres y Berlín, por su parte, afirman que operan con normalidad.

Algunos de los aeropuertos más grandes de Europa siguen en jaque por el ciberataque que afectó sus sistemas de facturación desde el viernes por la noche y están luchando por normalizar sus operaciones este domingo.

Un portavoz del aeropuerto de Bruselas dijo que Collins Aerospace, que es la empresa del software que recibió el ataque, aún no había entregado una versión segura y actualizada para restaurar la funcionalidad completa, lo que llevó al aeropuerto a solicitar cancelaciones de vuelos el lunes.

Mientras los reguladores regionales afirmaron estar investigando el origen del hackeo; la empresa estadounidense dijo el sábado que estaba trabajando para solucionar el problema lo más rápido posible y que la interrupción podría mitigarse con operaciones de check-in manuales. Según afirmó, el incidente afectó a su software MUSE, que es utilizado por varias aerolíneas.

La comisaria europea de Emergencias y Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, llamó a la Unión Europea a invertir en preparación ante las reales y complejas amenazas actuales tras el ciberataque.

"El ciberataque, que ha paralizado los aeropuertos de toda Europa, demuestra lo reales y complejas que son las amenazas actuales… Debemos invertir en preparación para garantizar que estamos preparados para cualquier eventualidad", dijo Lahbib a través de un mensaje en redes sociales.

Bruselas, la más afectada

Los principales aeródromos europeos siguen sufriendo los estragos del ciberataque, pero Bruselas parece ser el mayor afectado. Un total de 44 de los 257 vuelos que iban a partir el domingo desde el aeropuerto de Bruselas fueron cancelados, dijo a medios locales la portavoz del aeropuerto de Bruselas, Ihsane Chioua Lekhli, quien también señaló que además de cancelarse 28 vuelos de llegada, otros seis fueron redirigidos con destino a la capital belga.

Además, informó que solicitó a las aerolíneas la cancelación de casi 140 vuelos de salida programados para el lunes porque un proveedor de software con sede en EE. UU. "aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación”, refiriéndose a Collins Aerospace.

Por su parte, Heathrow –Londres– y Brandeburgo –Berlín– mostraban señales de llegadas y salidas más fluidas el domingo, aunque el aeropuerto de Berlín amaneció con algunos problemas en los procesos de facturación, tal como reconoció la empresa responsable del aeropuerto, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

"Los procesos desde el mediodía del sábado se estabilizaron, y ahora tenemos una situación relativamente tranquila y fluida para el 'check in', algunas aerolíneas usan ahora material añadido para realizarlo", indicaron desde la compañía.

Heathrow informó el domingo por la mañana que continuaban las obras de recuperación tras la interrupción del sistema de facturación y añadió que "la gran mayoría de los vuelos han continuado operando".

