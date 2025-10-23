El presidente colombiano Gustavo Petro respondió a las acusaciones vertidas por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien lo calificó de “matón” y lo señaló como un “líder del narcotráfico”. Petro anunció que recurrirá a la justicia de EE. UU. para defenderse en medio de la crisis diplomática que remite a la cooperación antidrogas y al despliegue militar en el Caribe.

Nuevo capítulo en la tensa relación bilateral entre Bogotá y Washington: el mandatario colombiano Gustavo Petro denunció que “altos funcionarios” estadounidenses lo han difamado y anunció que afrontará esas acusaciones ante tribunales del país norteamericano.

La indirecta tiene un destinatario muy claro, el presidente Donald Trump, que renovó el enfrentamiento entre Washington y Bogotá calificando a su homólogo de "matón, un tipo muy malo".

Al mismo tiempo, el mandatario colombiano reafirmó su disposición a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, pero sin aceptar que Colombia sea objeto de sanciones o estigmatización.

"Un tipo muy malo"

Los reproches de Donald Trump desencadenaron la crisis. Desde la Oficina Oval, Trump acusó a Colombia de convertirse “en una trampa mortal” por su producción de drogas y acusó al presidente Petro de ser “un matón, un tipo muy malo”. Asimismo, reiteró el cese de toda forma de pagos o subsidios estadounidenses al país suramericano.

Ante estas declaraciones, Petro reaccionó en su cuenta de redes sociales: “De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”.

El mandatario añadió que la disputa no es con el pueblo estadounidense, sino con Trump: “El problema es con Trump, no con los EE. UU.”

Tensión en el Caribe

Este choque agrava un contexto ya tenso: la presencia de buques y aeronaves militares estadounidenses en el Caribe, y los ataques contra embarcaciones acusadas de ser botes de narcotráfico en aguas frente a Colombia. La reciente destrucción de una supuesta narcolancha en el Pacífico, anunciada por el Pentágono, elevó aún más la crispación.

Petro quiso, sin embargo, dejar claro que Colombia está dispuesta a trabajar en la lucha contra el narcotráfico, incluso con Estados Unidos. “Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, manifestó.

En varias intervenciones públicas, el mandatario ha insistido en que la política antidrogas de Washington, en particular desde el lanzamiento del Plan Colombia en 2000, fracasó y que su país no aceptará seguir siendo “el chivo expiatorio de una guerra impuesta desde el norte”.

Desencuentros de larga data

Las tensiones entre Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, con el país sudamericano alcanzaron un nivel inédito desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año.

Desde la cuestión de las deportaciones de migrantes irregulares en aviones militares hasta la denuncia de la ofensiva israelí en Gaza como un "genocidio" por parte de Petro, ambas naciones chocaron en múltiples ocasiones tras el regreso del líder republicano.

Para Colombia, el desafío es mantener el apoyo estadounidense en un momento en que la producción de cocaína alcanzó cifras récord. La percepción de Washington de que Colombia no cumple con su parte en la guerra contra las drogas podría agravar su aislamiento y afectar inversiones extranjeras.

Con EFE y Reuters

