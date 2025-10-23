Detenido a principios de septiembre por “cruce ilegal de la frontera” rusa, el ciclista francés Sofiane Sehili fue liberado el jueves y condenado a una multa, según la agencia pública rusa RIA Novosti. En ese momento intentaba completar la etapa final de su récord mundial de la travesía euroasiática en bicicleta.

El ciclista francés Sofiane Sehili, encarcelado desde principios de septiembre en Rusia, fue condenado el jueves 23 de octubre a una multa por “cruce ilegal de la frontera” rusa y puesto en libertad, informó la agencia pública rusa RIA Novosti.

Un tribunal de la región de Primorie, en el Extremo Oriente ruso, “declaró a Sofiane Sehili culpable” y lo condenó “a una multa de 50.000 rublos” (unos 530 euros), anunció la jueza Irina Billé, citada por la agencia.

Teniendo en cuenta el tiempo pasado en detención preventiva, el ciclista de 44 años quedó exento del pago de la multa y fue liberado en la sala del tribunal, según la misma fuente.

Acusado de “cruce ilegal de la frontera” rusa, Sofiane Sehili se enfrentaba a hasta dos años de prisión. Fue detenido a principios de septiembre en el Extremo Oriente ruso, etapa prevista como la final de su récord mundial de la travesía euroasiática en bicicleta, y desde entonces se encontraba en prisión preventiva a la espera de su juicio.

El ciclista de ultrafondo francés quiso entrar en Rusia desde China a través de un paso fronterizo que solo podía cruzarse en tren o en autobús, según un responsable de una comisión pública de control de prisiones, Vladímir Naidín. Ahora bien, utilizar esos medios habría invalidado su récord tras más de 60 días y miles de kilómetros de esfuerzo.

"Solo pensaba en su hazaña deportiva"

El ciclista había partido de Lisboa a principios de julio y planeaba atravesar 17 países para llegar a principios de septiembre a Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.

Su compañera, Fanny Bensussan, indicó en septiembre al canal France 3 Occitanie que el ciclista decidió presentarse ante los aduaneros, convencido de que aun así le permitirían pasar en bicicleta, pero fue detenido. “Solo pensaba en su hazaña deportiva”, explicó.

“La audiencia tuvo lugar hoy. Sofiane vuelve a casa”, escribió el jueves por la mañana en Instagram.

Exdocumentalista de la revista cultural Télérama, Sofiane Sehili se ha especializado en el ultraciclismo, con pruebas de varios cientos o miles de kilómetros.

Varios ciudadanos occidentales han sido detenidos en Rusia desde el inicio de la ofensiva a gran escala en Ucrania en 2022, y las relaciones diplomáticas entre París y Moscú siguen gélidas.

Con AFP

