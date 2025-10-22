El parlamento israelí aprobó este 22 de octubre la presentación de un proyecto de ley para aplicar "la soberanía israelí" en Cisjordania ocupada, un papel que será debatido antes de volver a votación. El primer ministro Benjamin Netanyahu había pedido el retraso de la propuesta, para que no coincidiera con la visita del vicepresidente estadounidense J. D Vance en Israel. Pero además de ésta, la Knéset aprobó otra iniciativa sobre la anexión del asentamiento de Ma’ale Adumim.

Una votación incómoda para el primer ministro Benjamin Netanyahu, en medio de la visita de J. D Vance a Israel.

Los partidos de oposición no quisieron esperar y decidieron presentar a votación en el parlamento israelí este 22 de octubre varios proyectos de ley a favor de la anexión de Cisjordania ocupada, eso a pesar de la demanda explícita del primer ministro de retrasar la votación, según informó el 'Jerusalem Post'.

El más importante, llamado “Aplicación de la soberanía israelí en Judea y Samaria", propone que “las leyes, el sistema judicial, la administración y la soberanía del Estado de Israel se apliquen a todas las zonas de asentamiento” de Cisjordania ocupada.

La propuesta fue patrocinada por el diputado de extrema derecha Avi Maoz del partido Noam, que ya no forma parte de la coalición de Netanyahu, y fue aprobado por 25 votos a favor y 24 en contra de un total de 120 legisladores.

“El Santo, bendito sea Él, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel. El asentamiento en la Tierra de Israel es la redención y el renacimiento nacional, el asentamiento es lo que hace florecer la Tierra de Israel después de dos mil años de exilio”, dijo Maoz a los legisladores antes de la votación, según reportó 'The Times of Israel'.

“Al aplicar la soberanía a Judea y Samaria, estamos haciendo una corrección que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Dado que el Gobierno ha estado postergando esta cuestión, nuestra labor como miembros de la Knéset es llevarla a cabo”, añadió.

Mismo objetivo, diferente camino

Si bien el partido Likud no está en contra de la anexión de Cisjordania ocupada, intenta cuidar sus relaciones con Estados Unidos y con ese objetivo había llamado a votar en contra del proyecto.

Antes de la votación, el ministro de Educación, Yoav Kisch, miembro del partido de Netanyahu, dijo a los legisladores que, aunque era “un gran defensor de la aplicación de la soberanía”, la cuestión no debía ser impulsada por la oposición y que el Gobierno “lideraría el camino hacia la soberanía junto con sus socios estadounidenses”.

La mayoría de los miembros del partido Likud de Netanyahu votaron en contra, menos el diputado Yuli Edelstein, que apoyó el proyecto, explicando que “la soberanía israelí en todas las partes de nuestra patria es lo que está a la orden del día”.

El proyecto de ley debe ahora ser debatido por la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset y sometido a tres votaciones más por el parlamento.

El partido de Benjamin Netanyahu teme que la propuesta complique las relaciones con Estados Unidos. La votación tuvo lugar en medio de la visita del vicepresidente J. D Vance a Israel y solo unas semanas después de que Donald Trump afirmara estar en contra de la anexión de Cisjordania por Israel.

A finales de septiembre y en medio de conversaciones sobre un posible cese el fuego en la Franja de Gaza, Donald Trump había dicho a reporteros en la oficina oval: “No voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es hora de poner fin a esto”.

Proyecto de ley para la anexión de Ma’ale Adumim

Otro proyecto de ley fue aprobado este miércoles 22 de octubre. Se trata de la propuesta de aplicar la soberanía israelí al asentamiento de Ma’ale Adumim, cerca de Jerusalén. Fue aprobado por 32 votos a favor y nueve en contra en la primera votación.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del partido de oposición Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, quien declaró ante el parlamento: “Ma’ale Adumim constituye el consenso más amplio de la sociedad israelí. En términos de aplicación de la soberanía, es mejor optar por el consenso nacional más amplio (como) Ma’ale Adumim, Ariel, Gush Etzion y el valle del Jordán”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich votaron a favor del proyecto de Liberman, así como los líderes de la oposición Yair Lapid y Benny Gantz.

En un comunicado, el partido Likud rechazó ambos proyectos y acusó a la oposición de “dañar las relaciones con Estados Unidos y los grandes logros de Israel en la campaña” en Gaza.

“Fortalecemos el asentamiento cada día con acciones, presupuestos, construcción, industria, y no con palabras”, afirmó el partido, insistiendo en que “la verdadera soberanía no se logrará con una ley ostentosa para el protocolo, sino trabajando adecuadamente sobre el terreno y creando las condiciones políticas adecuadas para el reconocimiento de nuestra soberanía, como se hizo en los Altos del Golán y en Jerusalén”.

Según la Organización de Naciones Unidas, todos los territorios anexionados a partir de 1967 por Israel deben ser abandonados, ya que la ocupación viola el derecho internacional. Unos 700.000 colonos israelíes residen en estos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.

