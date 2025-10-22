La Knéset, el Parlamento israelí, aprobó este 22 de octubre la presentación de un proyecto de ley para aplicar "la soberanía israelí" en Cisjordania. La iniciativa aún deberá ser debatida antes de someterse a una segunda y tercera votación en el pleno del Legislativo. Entretanto, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que Israel no ha demostrado que parte del personal de la UNRWA sea miembro de Hamás y remarcó que el Estado de mayoría judía "no puede usar el hambre como arma de guerra", en momentos en que los palestinos denuncian la lentitud en la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, pese al acuerdo.

Lo esencial:

El Parlamento israelí aprobó, en un voto preliminar, la anexión de Cisjordania.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que Israel no ha fundamentado sus afirmaciones de que parte del personal de la UNRWA sea miembro de Hamás.

J.D. Vance ofreció una rueda de prensa junto a Benjamin Netanyahu, en la que subrayó que desarmar a Hamás es una "tarea muy difícil" y recalcó que hay "mucho trabajo" por hacer.

Netanyahu, por su parte, resaltó que Israel "no es un protectorado" de EE. UU. y que su país decidirá sobre su seguridad.

Sus declaraciones parecieron un intento por disipar las preocupaciones públicas de que la presencia de una fuerza de seguridad internacional prevista en Gaza podría limitar la capacidad de Israel para atacar Gaza y frustrar futuras amenazas.

y frustrar futuras amenazas. El Ejército israelí volvió a abrir fuego en el enclave este miércoles, pese al acuerdo, lo que dejó al menos una persona muerta.

Los dos últimos cuerpos de rehenes entregados por Hamás fueron identificados como Tamir Adar y Arie Zalmanowicz.

A continuación, las principales noticias en torno a la primera fase del llamado “plan de paz” en Gaza, este 22 de octubre.

