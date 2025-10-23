La UE adoptó el jueves un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye una prohibición a las importaciones de gas natural licuado ruso en la antesala de la cumbre de Bruselas. Allí, los líderes buscarán consolidar un "préstamo de reparaciones" de 140.000 millones de euros con activos rusos congelados, entre las exigencias de autonomía de Kiev y el debate de los 27 sobre si concentrar los fondos en defensa o permitir apoyo presupuestario.

Lo esencial:

Zelenski se reunirá con los 27 líderes de la Unión Europea en Bruselas antes de viajar a Londres para la reunión de la "Coalición de voluntarios".

en Bruselas antes de viajar a Londres para la reunión de la "Coalición de voluntarios". La UE adopta su 19º paquete de sanciones con veto al gas natural licuado ruso.

ruso. Ucrania denuncia el lanzamiento de 130 drones rusos, la muerte de un rescatista y la afectación de una sinagoga.

la muerte de un rescatista y la afectación de una sinagoga. Defensa rusa denuncia ataque con drones que produce incendio en una empresa en Riazán y reporta que derribó139 drones en la noche.

A continuación, la información más relevante del 23 de octubre relacionada con la guerra en Ucrania:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

