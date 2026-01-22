Francia, China, Australia, México… más de una decena de países y “millones de lactantes en todo el mundo” se verían afectados. Mientras Lactalis anunciaba esta amplia retirada, pocas semanas después de la de Nestlé, la unidad de investigación de Radio France afirmó el miércoles 21 de enero que las autoridades francesas —que establecieron que el denominador común de ambas campañas era un proveedor chino— conocían la presencia de la toxina implicada en productos de Lactalis desde al menos cinco días antes.

"La Dirección General de Alimentación estaba al tanto, desde el viernes 16 de enero, de la presencia de la toxina en productos de Lactalis. ‘Lactalis fue efectivamente identificado como receptor de lotes potencialmente contaminados por cereulida, pero los primeros análisis de los productos finales no mostraron niveles considerados problemáticos", explicó dicho organismo, responsable de la seguridad alimentaria dentro del ministerio de Agricultura, según la investigación publicada por franceinfo.

Las retiradas de Lactalis y Nestlé se deben a la posible presencia de cereulida, una sustancia de origen bacteriano que puede provocar diarrea y vómitos, en leches infantiles que, pese a sus estrictos controles, se utilizan para la alimentación de bebés como complemento o alternativa a la leche materna.

En Francia, las autoridades sanitarias anunciaron el martes la apertura de investigaciones tras la muerte de un bebé que había consumido leche infantil producida por Nestlé y afectada por una retirada masiva, sin que por el momento se haya establecido un vínculo directo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La cereulida es un componente tóxico producido en determinadas condiciones por una familia de bacterias cuando se recalientan a temperaturas insuficientes para eliminarlas y luego se enfrían.

"Las retiradas y llamadas a revisión organizadas actualmente por Nestlé y Lactalis se deben a una misma materia prima suministrada por un productor en China", indicó el ministerio de Agricultura a AFP.

Según la asociación Foodwatch, se trataría de uno de los pocos proveedores en el mundo de ácido araquidónico (ARA), una sustancia sintética muy regulada en Europa que se incorpora a algunas leches infantiles por ser fuente de omega-6.

La ONG anunció el miércoles la presentación de una denuncia contra personas desconocidas para "esclarecer" estas retiradas y afirmó que "millones de lactantes en todo el mundo" están afectados.

Retiradas en 17 países para Lactalis, unas 60 para Nestlé

El sector de la leche infantil se ha visto sacudido en los últimos años por varias alertas sanitarias, confirmadas o no.

Lactalis está procesada desde 2023, entre otros cargos, por "engaño agravado" y "lesiones involuntarias", por su gestión de la crisis de la leche infantil de 2017-2018, cuando decenas de bebés en Francia contrajeron salmonelosis.

Estas alertas tienen importantes repercusiones en las ventas y en la confianza de los consumidores, como reflejan las caídas recientes en bolsa de Nestlé tras los anuncios sucesivos de retiradas. Lactalis no cotiza.

El miércoles, fue Danone —otro actor clave del sector— el que registró su mayor caída intradía desde su salida a bolsa en 1989.

El 17 de enero, la agencia alimentaria de Singapur anunció la retirada de leches infantiles Dumex, marca adquirida por Danone en 2022. Según la empresa, solo "unos pocos envíos" de Dumex de primera edad fueron bloqueados a petición de las autoridades singapurenses, lo que indica que aún no estaban en tiendas.

Estos bloqueos se suman a las retiradas más amplias de Lactalis (17 países) y Nestlé (alrededor de 60 países).

En la Francia metropolitana, la retirada de Lactalis afecta a la marca Picot, vendida en farmacias y supermercados. Según explicó la empresa a AFP, la medida se produce tras una alerta de la asociación Alliance 7, que agrupa a sindicatos de la industria alimentaria y de la nutrición especializada.

Otros 16 países están afectados: Australia, Chile, China, Colombia, Congo-Brazzaville, Ecuador, España, Madagascar, México, Uzbekistán, Perú, Georgia, Grecia, Kuwait, República Checa y Taiwán.

"Algunos lotes" producidos en Francia

En todos estos países se trata de "algunos lotes" producidos en Francia, precisó una portavoz a AFP, sin detallar, dado que el tamaño de los lotes varía según los pedidos.

Lactalis no quiso revelar el nombre de su proveedor de ácido araquidónico, señalando que se distribuye a través de un mayorista europeo socio.

"Por el momento, no se ha notificado ninguna reclamación ni señalamiento relacionados con el consumo de estos productos por parte de las autoridades francesas", añadió el grupo.

A comienzos de enero, varias filiales europeas de Nestlé —en particular en Alemania, Italia, Suecia y Francia— habían anunciado retiradas voluntarias de ciertos lotes comercializados bajo denominaciones distintas según el país. Algunos productos Nestlé ya habían sido retirados a mediados de diciembre.

Estos procedimientos afectan ahora a alrededor de 60 países, incluida Francia, y el consejero delegado de Nestlé, Philipp Navratil, pidió disculpas a mediados de enero, en un contexto en el que el grupo es acusado por ONG de haber tardado en reaccionar.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más