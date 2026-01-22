El presidente ultraderechista José Antonio Kast, ganador de las últimas elecciones en Chile, presentó el elenco que le rodeará, previsiblemente, los siguientes cuatro años. Así, un total de 25 ministros le acompañarán a partir del próximo 11 de marzo y donde habrá 13 hombres y 11 mujeres.

Los nombres y apellidos, en su gran mayoría, están exentos de militancia en partidos y la mayoría provienen del sector empresarial o académico.

Entre los más altos cargos elegidos por el ultraderechista figuran también dos abogados que integraron la defensa del dictador chileno Augusto Pinochet, quien gobernó el país andino con mano de hierro entre 1973 y 1990.

El ahora académico Fernando Rabat, que ocupará la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue parte del equipo que defendió al general en distintas causas, entre ellas el denominado 'Caso Riggs, el escándalo sobre sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.

El ministerio que dirigirá aún supervisa casos vinculados a la dictadura. Por ello, Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas asesinadas durante el régimen de Pinochet criticaron la nominación de Rabat cuando se filtraron rumores sobre su nombramiento.

También fue nombrado ministro Fernando Barros, uno de los abogados más reconocidos del país y que ostenta una lucrativa firma. También tuvo como cliente a Pinochet cuando fue detenido en Londres en 1998, pero ahora dedicará sus esfuerzos en el Ministerio de Defensa chileno.

Para Kast, “recuperar Chile” se convirtió en la prioridad de su campaña. Por ello, el máximo mandatario dijo que el gabinete tiene “decisión y carácter” para que se “actúe con prontitud”. Según afirmó, “les presento un gabinete para un gobierno de emergencia”.

Alejado de servidumbres a su propio partido y fiel a su estilo, Kast reservó pocos ministerios para miembros de su formación –el partido Republicano– y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre. Solamente dejó en manos de su partido el cargo de ministro del Interior y jefe de gabinete, que será ocupado por el exdiputado de la UDI Claudio Alvarado.

Para Relaciones Exteriores, Kast eligió a un hombre que viene de la empresa y no del mundo diplomático: Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, que es una de las firmas de Andrónico Luksic, una de las grandes fortunas de Chile.

Mano dura

Kast llegó a la presidencia con la mirada puesta en las tasas de delincuencia y la migración irregular. Por ello, los nombramientos en Seguridad y Hacienda tenían especial relevancia en esta legislatura.

Trinidad Steinert, hasta hoy fiscal de la región fronteriza de Tarapacá, será la encargada de controlar las fronteras desde el cargo ministerial.

En Hacienda, por su parte, será Jorge Quiroz, economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast durante su campaña y que fue señalado hace años en una causa de colusión de precios en el sector avícola.

Quiroz ha afirmado que la economía chilena se enfrenta a un declive, que puede abordarse ajustando cuestiones como la seguridad, la desregulación, la reducción de impuestos corporativos y la implementación de ajustes fiscales

Con EFE y Reuters

