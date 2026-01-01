La policía afirma que se presume que decenas de personas murieron como consecuencia del incendio aún sin explicación.

Decenas de personas habrían muerto y unas 100 más resultaron heridas después de que un incendio arrasara un bar abarrotado durante una fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, informó la policía suiza este jueves.

“Se presume que varias decenas han fallecido”, declaró a la prensa Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón del Valais, en el suroeste del país.

La policía había indicado previamente que muchas personas estaban siendo atendidas por quemaduras. La mayoría de los heridos se encontraban en estado grave, señaló Mathias Reynard, jefe del gobierno cantonal.

La unidad de cuidados intensivos del hospital del Valais estaba llena y los pacientes estaban siendo trasladados a otros centros, añadió.

Algunas de las víctimas son de otros países, dijo Stéphane Ganzer, responsable de seguridad del cantón del Valais.

Las autoridades informaron que ya han movilizado 10 helicópteros y 40 ambulancias.

Policías, bomberos y equipos de rescate acudieron rápidamente a la popular estación turística, una de las más prestigiosas de Europa.

El "incendio de origen indeterminado" se declaró en un bar popular entre los turistas, indicó la policía en un comunicado.

Un portavoz policial identificó el bar como Le Constellation, con capacidad para 300 personas y otras 40 en su terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

El portavoz señaló que unas 100 personas se habían reunido allí para las celebraciones de Año Nuevo.

Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón del Valais, afirmó que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no habían podido acceder al interior de los restos.

"En ningún momento se trata de un ataque de ningún tipo", subrayó Pilloud.

Un turista de Nueva York grabó llamas de color naranja brillante saliendo del bar y dijo haber visto a personas corriendo y gritando en la oscuridad.

Horas después, ambulancias seguían estacionadas frente al bar y se podían ver ventanas rotas. Medios locales describieron que "el olor a quemado aún persistía en el aire".

Medios suizos sugirieron que el incendio podría haberse iniciado por el uso de pirotecnia durante un concierto, pero la policía insistió en que la causa sigue siendo desconocida.

El portavoz policial Gaetan Lathion indicó previamente que alrededor de la 1:30 a. m. (00:30 GMT) se produjo primero una "explosión de origen desconocido" en Le Constellation.

La policía señaló que la zona fue "completamente cerrada al público" y que se impuso "una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana".

"La fiesta estaba en pleno apogeo… música y champán corrían libremente", contó a 24 heures, un diario de Lausana, un residente que vive cerca del lugar.

Sin embargo, según relató, cuando se conoció la noticia del incendio, el ambiente despreocupado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. "Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio".

"Escuchamos helicópteros toda la noche", dijo otro vecino al mismo diario.

"Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos qué estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, muchos jóvenes van a ese bar".

Este artículo es una adaptación de su original en inglés y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más