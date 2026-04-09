El presidente Donald Trump aseguró este miércoles 8 de abril que la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó y que seguramente "no estará" cuando la vuelva a necesitar. Su declaración tuvo lugar tras un encuentro en la Casa Blanca con el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", arremetió Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

En la misma línea, Rutte aseguró este miércoles en una entrevista con la cadena 'CNN' que Trump se mostró "claramente decepcionado" con la alianza durante la reunión.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No obstante, el jefe de la OTAN sostuvo que, pese al claro descontento, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.

"Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!", dijo Rutte justificando los recientes reproches de Trump contra los aliados que decidieron no respaldarlo en las operaciones militares contra Irán.

La reunión llegó después de que Trump cargara de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que reprochó por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.

De hecho, el tema de una retirada de Estados Unidos de la OTAN es un asunto que ha planeado en los últimos días.

La guerra de Irán dispara la tensión Trump-OTAN

El viaje del jefe de la OTAN a Washington, que ya estaba previsto desde hace tiempo, llegó en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros, ya que el líder republicano no ha escatimado críticas en público a los aliados por no participar activamente en una operación para reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los integrantes de la OTAN, a considerar a la alianza como un "tigre de papel" y a amagar en varias ocasiones, en las últimas semanas, con la salida de Estados Unidos.

Leer tambiénTrump amenaza con dinamitar la OTAN: ¿retórica o presión política?

Por tanto, la expectativa ante la reunión de este miércoles con Rutte en el Despacho Oval era máxima.

Antes del encuentro, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, insistió en la posición oficial de la Casa Blanca: "Tengo una cita textual del presidente de Estados Unidos sobre la OTAN, y la compartiré con todos ustedes: 'Fueron puestos a prueba y fracasaron'."

"Y añadiría que resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas, cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa", terminó.

Por su parte, el diario 'Wall Street Journal' aseguró que la Administración Trump está considerando un plan para castigar a algunos miembros de la alianza de la OTAN que, según él, no fueron de ayuda para Estados Unidos e Israel durante la guerra con Irán.

La propuesta implicaría, según el rotativo, trasladar las tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN considerados poco útiles para el esfuerzo bélico contra Irán y estacionarlas en países que apoyan más la campaña militar estadounidense.

Con EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más