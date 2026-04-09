Este miércoles 8 de abril, el Ejército de Israel mató a Mohammed Wishah, periodista de la cadena qatarí 'Al Jazeera'. El suceso se produjo por un ataque con dron contra su vehículo, en Ciudad de Gaza.

Los equipos de Defensa Civil, que también confirmaron la muerte de otro pasajero que viajaba junto al periodista, se dirigieron al lugar del incidente, donde encontraron los cuerpos calcinados y los llevaron al Hospital Al Quds. La identidad de la segunda víctima se desconoce.

El medio de comunicación emitió un comunicado en el que afirma que Wishah era uno de sus corresponsales en el canal Mubasher. “Esto constituye una nueva y flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales. Refleja una política sistemática y continua de atacar a periodistas y silenciar la voz de la verdad”, expresó el canal en la misiva.

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“Este homicidio forma parte de una peligrosa escalada dirigida directamente contra profesionales de los medios de comunicación, en un claro intento de obstaculizar la información sobre la realidad en la Franja de Gaza y de ocultar los crímenes cometidos contra civiles”, agregó.

Wishah es el décimo periodista de 'Al Jazeera' que muere por fuego israelí, sostuvo el medio de comunicación árabe. “Tales crímenes no disuadirán de continuar con la misión periodística”, ratificó la cadena.

En febrero de 2024, en un repunte de la guerra de Israel en Gaza, el Ejército de Israel acusó a Wishah de pertenecer al brazo militar de Hamás. Además, divulgó imágenes que, según afirmó, lo mostraban operando sistemas de armas y aseguró haber encontrado las fotos en una computadora que las tropas habían confiscado durante una redada en Gaza.

En aquel momento, Hamás y el propio canal 'Al Jazeera' negaron que Wishah tuviera vínculos con el grupo islamista palestino.

El grupo Hamás condenó este miércoles el ataque contra el periodista. Además, acusó a Israel de perpetrar una “larga serie de crímenes” contra trabajadores de la prensa en el enclave con el objetivo de no dejar que “se difunda la verdad sobre el genocidio” ocurrido en la Franja de Gaza.

Las cifras que registra el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) apuntan que Israel ha causado la muerte de al menos 210 comunicadores en Gaza. Además, agrega que el Ejército israelí realizó “más asesinatos selectivos de periodistas” que cualquier otro cuerpo castrense del mundo desde 1992, cuando inició el conteo del CJP.

Con EFE y Reuters

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