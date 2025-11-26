Ha pasado más de un mes del espectacular robo dentro del Museo del Louvre y, aunque hasta el momento no se han podido localizar las joyas que fueron sustraídas, las autoridades anunciaron una nueva captura. Se trata de otros cuatro sospechosos que serán interrogados por los investigadores.

La fiscal de París, Laure Beccuau informó que dos hombres, de 38 y 39 años, y dos mujeres, de 31 y 40 años, originarios de la región parisina, se encuentran bajo custodia, en una detención que puede prorrogarse durante 96 horas, hasta el comienzo del fin de semana.

Hasta entonces, estas personas "no tienen acceso a los elementos del procedimiento, por lo que no comunicaré más sobre lo que se les imputa", añadió la funcionaria en un comunicado.

A pesar de los importantes recursos desplegados desde el inicio de esta investigación, las piezas robadas el 19 de octubre, ocho joyas del siglo XIX, consideradas tesoros nacionales, aún no han sido recuperadas.

El botín, que incluye la diadema de la emperatriz Eugenia (esposa de Napoleón III) que contiene cerca de 2.000 diamantes, está estimado en 88 millones de euros, pero no se puede vender en su estado actual.

Hasta el momento, los investigadores de la llamada Brigada de Represión al Bandidaje (BRB), de la Policía Judicial de París y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) habían logrado detener a tres de los cuatro presuntos miembros del equipo de robos en dos redadas, pero no al o a los autores intelectuales.

Rastros de ADN

Entre los sospechosos que ya están tras las rejas se encuentran tres hombres de 35, 37 y 39 años que presuntamente formaban parte del equipo de cuatro delincuentes, dos de los cuales entraron en la galería Apolo el 19 de octubre mientras los otros dos permanecieron afuera, antes de huir juntos.

Una cuarta persona, una mujer de 38 años, pareja de uno de los sospechosos, habría actuado en complicidad, pero logró obtener su liberación bajo supervisión judicial.

Los ladrones actuaron a plena luz del día, con pasamontañas, utilizando un montacargas de mudanzas y armados con cortadoras. Su sonado robo duró solo ocho minutos. Dos de ellos dejaron rastros de ADN: en una de las motos utilizadas para la fuga, en una de las vitrinas destrozadas y en objetos abandonados en el Louvre. El ADN de la pareja se encontró en la cabina del montacargas.

Los perfiles de estos criminales no corresponden a los "que generalmente se asocian a la cima del espectro del crimen organizado", había indicado la fiscal.

Dos de ellos, residentes de Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), se encontraban desempleados tras trabajar como repartidores o recolectores de basura, y eran taxistas sin licencia, conocidos por robo con agravantes. El hombre de la pareja tiene un largo historial delictivo con once condenas, incluidas unas diez por hurto. Fueron acusados ​​formalmente por los jueces de instrucción del Tribunal Interregional Especializado (JIRS) de París por robo organizado y asociación ilícita.

Controversia política

Paralelamente a la investigación judicial, ha surgido una controversia política en torno a la seguridad del Louvre. El Tribunal de Cuentas francés concluyó que el museo más visitado del mundo había priorizado las operaciones visibles y atractivas en detrimento de la seguridad.

A mediados de noviembre, el director del Louvre, Laurence des Cars, que ya había reconocido las fallas de seguridad en el museo, anunció la próxima instalación de un "puesto avanzado móvil de la policía nacional" para proteger el museo durante los períodos de alta afluencia turística.

Poco después del robo, Laurence des Cars había pedido que se instalara una Comisaría de Policía en el Louvre, solicitud a la que se opusieron el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el prefecto de Policía, Patrice Faure.

Ante una obsolescencia alarmante, el museo fue objeto a principios de año del anuncio del presidente Emmanuel Macron de un proyecto "colosal" para descongestionarlo y modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.

