Las autoridades francesas informaron el 13 de mayo de que se ordenó a más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero británico que permanecieran a bordo tras un brote de una enfermedad gastrointestinal.

Descartaron cualquier relación con el brote mortal de hantavirus registrado en otro buque, que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas.

El Ambition se encontraba a mitad de un crucero de 14 noches con salida desde Belfast y Liverpool, que tenía previsto hacer escala en puertos del norte de España y a lo largo de la costa atlántica francesa.

Llegó a Burdeos el martes por la tarde, según la operadora, Ambassador Cruise Line.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que realizan un seguimiento de los brotes en los viajes que hacen escala en puertos estadounidenses y extranjeros, registraron 23 brotes gastrointestinales en cruceros el año pasado. La mayoría fueron causados por el norovirus, incluida una nueva cepa.

La semana pasada, el crucero Caribbean Princess informó de un brote de norovirus durante un viaje con más de 3.100 pasajeros a bordo, según la agencia sanitaria estadounidense. Más de 140 pasajeros y 15 miembros de la tripulación enfermaron durante el viaje, que finalizó el lunes, según los CDC.

El prefecto de la región de Nueva Aquitania y del departamento de Gironda, Étienne Guyot, suspendió el desembarque del Ambition y restringió las interacciones del buque con el puerto de Burdeos.

Actuó siguiendo la recomendación de la agencia regional de salud, la Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, según se indica en el comunicado conjunto.

Sin conexión con el hantavirus

Hasta 50 pasajeros mostraron síntomas compatibles con una infección digestiva aguda después de que el capitán del barco alertara a las autoridades francesas el martes por la noche, según el comunicado.

Los afectados fueron atendidos por el médico del barco y aislados en sus camarotes.

Se envió un equipo médico al buque y se están analizando muestras en un hospital de Burdeos.

Imagen de una barrera frente al crucero británico Ambition, desplegada luego de que las autoridades francesas ordenaran que 1.700 pasajeros y tripulantes permanezcan a bordo debido a un brote de enfermedad gastrointestinal, en Burdeos, suroeste de Francia, el miércoles 13 de mayo de 2026.

"No hay motivos para establecer una relación entre este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool y los casos de hantavirus detectados a bordo del MV Hondius", se indica en el comunicado conjunto.

El brote de hantavirus a bordo del Hondius el mes pasado provocó una respuesta multinacional y la hospitalización de pasajeros en Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos. Tres pasajeros fallecieron y se han confirmado nueve casos, con otros dos sospechosos.

Se espera una actualización más tarde este miércoles, una vez que estén disponibles los resultados de los análisis.

Un fallecido, causas por confirmar

Ambassador Cruise Line informó este miércoles que un pasajero de 92 años había fallecido el 10 de mayo, aunque no había presentado síntomas compatibles con la enfermedad, y que la causa de la muerte aún no había sido determinada por el forense.

La compañía indicó que, a última hora de la mañana del miércoles, 48 pasajeros y un miembro de la tripulación presentaban síntomas gastrointestinales.

Ambassador señaló que sus datos indicaban que los casos habían aumentado tras el embarque de pasajeros en Liverpool el 9 de mayo. Todas las excursiones en tierra en Burdeos habían sido canceladas y se había ofrecido a los pasajeros afectados el reembolso íntegro del importe, según informó la compañía.

Ambassador Cruise Line, un operador británico dirigido a pasajeros mayores de 50 años, fue fundada en 2021.

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