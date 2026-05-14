El Paris Saint-Germain conquistó este miércoles 13 de mayo su decimocuarto título de campeón de Francia de la Ligue 1, el quinto consecutivo, al imponerse en el campo de su escolta, el RC Lens (2-0), en el partido aplazado de la 29ª jornada del campeonato.

El PSG ya no puede ser alcanzado en la tabla por los Sang et Or, sobre quienes lleva 9 puntos de ventaja antes de la última jornada, prevista para el domingo.

Con su decimocuarto título, el PSG bate su propio récord de campeonatos conquistados —superando al AS Saint-Étienne (10) y al Olympique de Marseille (9)—, desde que ganó el primero en 1986. Las cinco victorias consecutivas en el campeonato del club parisino lo colocan a tan solo dos títulos del récord establecido por el Olympique de Lyon entre 2002 y 2008.

Kvaratskhelia abre el marcador

Ante su escolta, el Paris Saint-Germain abrió el marcador a través de su extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien ganó el duelo con el portero del Lens tras recibir un pase de Ousmane Dembélé después de un error de Malang Sarr. El joven delantero Ibrahim Mbaye selló la victoria para los parisinos en tiempo añadido (90+3).

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Tras una temporada 2024-2025 histórica, coronada con los títulos de la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones, el club de la capital tuvo que pelear hasta las últimas jornadas del campeonato para mantener al Lens a distancia. Hay que remontarse tres años atrás, a 2023, para ver al PSG proclamarse campeón con un margen tan ajustado, ya entonces acosado por los Sang et Or, que habían quedado a un solo punto.

El PSG logró la hazaña de eliminar al Bayern Múnich, el miércoles 6 de mayo de 2026, en las semifinales de la Liga de Campeones. © capture France 24

A raíz de un verano boreal de 2025 sin pretemporada —debido al Mundial de Clubes, que terminó en julio con una derrota en la final ante el Chelsea (3-0), y a su victoria en la Supercopa de Europa frente al Tottenham (2-2, 4-3 en penales) en agosto—, París había arrancado su temporada de forma ideal ganando sus primeros cuatro partidos de liga.

Sin embargo, frenó su marcha en el corazón del otoño boreal (dos victorias en seis partidos entre la quinta y la décima jornada), como consecuencia de una cadena de lesiones y de un plantel apenas reforzado en el mercado de fichajes con las llegadas del defensor central Illia Zabarny y los porteros Lucas Chevalier y Renato Marin, quienes nunca terminaron de convencer a lo largo de la temporada.

Duelo entre Luis Enrique y Pierre Sage

En ese mismo período, el RC Lens, con apenas dos derrotas en 18 partidos entre la quinta y la 22ª jornada, se afianzó como el principal rival del PSG, mientras que el Olympique de Marseille, líder tras ocho jornadas, comenzaba ya a desplomarse en la tabla.

Fue entonces un duelo entre los hombres de Luis Enrique y los de Pierre Sage el que marcó la segunda mitad de la temporada, con el PSG recuperando el liderato en la jornada 23. A pesar de algunos tropiezos parisinos en 2026 (derrotas en Rennes, ante el Mónaco y el Lyon, y empate frente al Lorient), el Lens no supo aprovecharlos y flaqueó en su búsqueda de un segundo título tras el de 1998, con apenas cuatro victorias en sus últimos diez partidos de Ligue 1.

La alegría del técnico Luis Enrique y su cuerpo técnico tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones, el 6 de mayo de 2026 en Múnich. © FRANCK FIFE / AFP/Archives

Mejor ataque y mejor defensa del campeonato, el equipo parisino —que incorporó en el mercado de invierno al centrocampista Dro Fernández— rotó con frecuencia en la Ligue 1 para gestionar al mismo tiempo la defensa de su primer título en la Liga de Campeones.

Esa rotación se nota en los distintos registros estadísticos, donde los parisinos aparecen bastante rezagados. Ousmane Dembélé y Bradley Barcola son, por ejemplo, los máximos goleadores del club con 10 tantos cada uno. Lo mismo ocurre en el apartado de asistencias, donde Vitinha lidera con seis pases de gol.

La final de la Liga de Campeones, el 30 de mayo

Al frente del PSG desde el verano boreal de 2023, Luis Enrique sigue imprimiendo su sello y convirtiendo a su equipo en uno de los más atractivos del continente en el siglo XXI, donde las individualidades realzan un colectivo perfectamente orquestado. Además de la Ligue 1, el PSG ha conquistado esta temporada la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental ante el Flamengo en la final (1-1, 2-1 en penales) y el Trofeo de Campeones frente al OM (2-2, 4-1 en penales).

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La única nota negativa: la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia a manos de su vecino, el Paris FC (1-0), el pasado enero. El PSG, doble defensor del título y máximo ganador histórico de la competición (16 títulos), no había caído antes de los octavos de final de la Copa de Francia desde 2014. La final de esta edición enfrentará a su escolta, el RC Lens, contra el OGC Niza, el próximo 22 de mayo en el Estadio de Francia (Seine-Saint-Denis).

Los actuales campeones de Europa continuarán su temporada el domingo con una visita al vecino Paris FC, antes de la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal, el 30 de mayo en Budapest.

Con Reuters

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