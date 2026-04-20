Los afiliados del partido francés Los Republicanos (LR) impulsaron este domingo 19 de abril la candidatura a la presidencia de su líder, Bruno Retailleau —rezagado en las encuestas detrás de Edouard Philippe—, al nominarlo de manera directa a la contienda sin pasar por un proceso de primarias.

Esta amplia victoria, con el 73,8 % de los votos, sin duda aporta legitimidad al líder de LR, quien se lanzó a la carrera presidencial en febrero, antes de la consulta. Pero la participación del 60%, con cerca de 45.000 votantes, no descarta por completo la idea de unas primarias abiertas en otoño para designar a un único candidato de la derecha y el centro.

Este resultado era esperado: la contienda estaba aún más decidida dado que ningún rival había expresado el deseo de enfrentarse al exministro del Interior, quien conquistó la presidencia del partido hace apenas un año con el apoyo del 75% de los afiliados frente a Laurent Wauquiez.

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En aquel entonces, ese duelo había elevado el número de afiliados a más de 120.000, pero esta vez solo fueron unos 76.000.

"Les prometo ahora que iré hasta el final para que nuestras ideas ganen", escribió en X el candidato de la Vendée, prometiendo ser un candidato de "unión" y "en un año, el presidente de la recuperación de Francia".

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Con este resultado, "el debate ha quedado zanjado dentro de LR", asegura un dirigente del partido, que se felicita de que su formación sea, por el momento, la única de la derecha que ha consultado a sus miembros sobre las presidenciales.

Aunque las encuestas lo sitúan muy por detrás del ex primer ministro Edouard Philippe, el presidente del partido no se echa atrás: "nuestras curvas se cruzarán en otoño", asegura, convencido de que los franceses están cansados del "al mismo tiempo" y no están dispuestos a volver a elegir a "un macronista" para el Elíseo el año que viene.

Con el afán de distanciarse, repite una y otra vez que fue "un ministro de la cohabitación" durante el año que pasó en Beauvau en los gobiernos de Michel Barnier y François Bayrou.

Destacando su experiencia, Bruno Retailleau, de 65 años, se muestra también convencido de ser el mejor situado para derrotar en la segunda vuelta a Jordan Bardella si la justicia descarta definitivamente a Marine Le Pen en julio. Su entorno confirma su voluntad de recuperar a los votantes de LR que se han pasado al Agrupación Nacional.

"Un juego de engaños", según sus rivales

Es una ambición que hace sonreír a la Unión de la Derecha por la República (UDR), el partido de Eric Ciotti, el antiguo líder de LR que se alió con el RN hace dos años y que se esfuerza por arrebatarle votantes a Los Republicanos.

"Para esta consulta, LR ha movilizado a los pocos afiliados que les quedan y a los que volverán a traicionar una vez más", ironiza uno de sus diputados.

Su nominación por parte de LR no acallará a sus rivales: Laurent Wauquiez, partidario de unas primarias abiertas que irían desde el macronista "Gérald Darmanin hasta Sarah Knafo" del partido de extrema derecha Reconquista, votó en blanco y denunció "un juego de engaños".

Entre los pesos pesados del partido, que el año pasado apoyaron a Bruno Retailleau frente a Laurent Wauquiez, muchos rechinan los dientes.

El ultraliberal David Lisnard ha abandonado el partido y se ha lanzado en solitario a la carrera por el Elíseo, Jean-François Copé amenaza con un "cisma" y Xavier Bertrand prepara su propia candidatura.

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La misma incomodidad se vive en el caso de Michel Barnier: el ex primer ministro defiende la idea de un cónclave para designar a un candidato único dentro de la derecha y el centro.

Y a pocas horas de la proclamación de los resultados el domingo, dijo sentirse él mismo "capaz de ser presidente de la República", dando cita para el otoño, momento en que la profusión de candidaturas deberá clarificarse.

No hay lugar a la espera para Bruno Retailleau, impulsado por su entorno a "acelerar". "Somos outsiders y tenemos que sumar puntos", explica un allegado que aboga por que el líder de LR forme esta misma semana su equipo de campaña.

En las próximas semanas, Bruno Retailleau seguirá desarrollando su programa, desgranando sus propuestas sobre las instituciones o la familia.

Adaptado de su versión original en francés.

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