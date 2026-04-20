El partido “Bulgaria Progresista”, del expresidente Rumen Radev, lidera los escrutinios preliminares en unas elecciones generales marcadas por el descontento, la desconfianza de la ciudadanía y apatía en la participación.

Según los más recientes boletines, la formación de izquierda y con un candidato con posiciones más cercanas a Rusia que el resto de sus socios europeos, había obtenido al menos 44,59 % de los votos, tras el recuento del 32% de los sufragios.

Los resultados son aún preliminares, pero esto no ha evitado que Radev haya declarado una victoria anticipada tras una jornada que ha catalogado también como un triunfo ante “la apatía”, tras unos datos que le otorgan lo que se anticipa como una mayoría aplastante o al menos absoluta en el Parlamento.

De acuerdo con datos de agencia Alpha Research, Bulgaria Progresista habría obtenido el 44% de los votos. Otra firma, la agencia Myara calculaba que había logrado el respaldo de 45% de los sufragantes: en ambos casos, supondría unos 135 diputados y una mayoría absoluta.

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De confirmarse oficialmente, los resultados pondrían fin a cinco años de inestabilidad política en los que gobiernos anteriores y en coalición se han sucedido uno tras otro, lo cual es también la principal causa de las repetidas convocatorias a las urnas.

La victoria de Radev, si las autoridades las ratifican en los términos de los resultados ya conocidos, marcaría un nuevo rumbo en el país más pobre de la Unión Europea (UE). En sus primeras declaraciones afirmó que contaba con un mandato para el cambio.

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“Hemos derrotado a la apatía, pero la desconfianza en la política búlgara sigue siendo significativa. Queda mucho trabajo por delante. Este es solo el primer paso hacia la restauración de la confianza y el contrato social”, dijo en la capital del país, Sofía.

Radev —un expiloto que llegó a comandar la Fuerza Aérea— agradeció a los electores, tanto dentro del país como en el extranjero, que vencieron el fantasma de la desconfianza en las instituciones y el hastío ante la corrupción.

El país figura —junto a Hungría— en el nivel más bajo en el índice de corrupción de Transparencia Internacional en 2025.

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También agradeció a las comisiones electorales y elogió el trabajo de los servicios de seguridad por sus esfuerzos contra la supuesta compra de votos.

Bulgaria, con 6,5 millones de habitantes y situada en el mar Negro, en la frontera sureste de la UE y miembro de la OTAN, llega a las elecciones en un contexto de crisis política y dispersión del electorado.

Los datos parecen sugerir un parlamento muy concentrado, en el que se espera que solo cuatro fuerzas políticas superen el umbral electoral.

Las proyecciones prevén que el partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria —GERB-SDS, por sus siglas en búlgaro— de centroderecha, proeuropeo y populista, que además hace parte del Partido Popular Europeo (PPE) en la Unión Europea, quede en segunda posición con el 11,8 %.

Durante la campaña, el partido se proyectó primero, pero ahora serán las negociaciones las que decidirán quién gobierna. "En política, como en la vida, se requiere paciencia”, difundió en un comunicado tras la publicación de los primeros datos, basados en consultas a pie de urna.

También agregó que los resultados determinarían la fuerza dirigente, pero hizo la salvedad de que serán las negociaciones de coalición las que decidan finalmente quién gobernará.

Estas posiciones han quedado sofocadas por las declaraciones de su candidato, el exalcalde de Sofía y ex primer ministro Boyko Borissov, quien ha reconocido la derrota y felicitó al partido que de manera no oficial parece vencedor.

“La conclusión es clara para nosotros y se confirmó con la dimisión del gabinete de Zhelyazkov. Nada de coaliciones ni acuerdos sin escrúpulos. GERB puede estar tanto en el gobierno como en la oposición”, escribió Borissov.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales

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