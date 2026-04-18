Lo esencial:

Irán anunció la reapertura por "completo" del estrecho de Ormuz, pero la condiciona al tiempo que dure la tregua.

Entró en vigor el frágil alto el fuego de diez días en Líbano, acordado entre el Gobierno de ese país y la Administración de Benjamin Netanyahu.

Donald Trump aseguró que su Gobierno está “muy cerca” de lograr un acuerdo con Irán que podría extender la tregua que vencerá la próxima semana.

El viceministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, rechazó extender el alto el fuego de manera temporal con Estados Unidos y exigió el fin definitivo de los ataques en toda la región.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este 17 de abril en torno a las frágiles treguas en Líbano e Irán, tras acuerdos alcanzados por separado:

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