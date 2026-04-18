Lo esencial:
- Irán anunció la reapertura por "completo" del estrecho de Ormuz, pero la condiciona al tiempo que dure la tregua.
- Entró en vigor el frágil alto el fuego de diez días en Líbano, acordado entre el Gobierno de ese país y la Administración de Benjamin Netanyahu.
- Donald Trump aseguró que su Gobierno está “muy cerca” de lograr un acuerdo con Irán que podría extender la tregua que vencerá la próxima semana.
- El viceministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, rechazó extender el alto el fuego de manera temporal con Estados Unidos y exigió el fin definitivo de los ataques en toda la región.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este 17 de abril en torno a las frágiles treguas en Líbano e Irán, tras acuerdos alcanzados por separado:
Compartir esta nota