Lo esencial: 

  • Irán anunció la reapertura por "completo" del estrecho de Ormuz, pero la condiciona al tiempo que dure la tregua.
  • Entró en vigor el frágil alto el fuego de diez días en Líbano, acordado entre el Gobierno de ese país y la Administración de Benjamin Netanyahu.
  • Donald Trump aseguró que su Gobierno está “muy cerca” de lograr un acuerdo con Irán que podría extender la tregua que vencerá la próxima semana.
  • El viceministro de Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, rechazó extender el alto el fuego de manera temporal con Estados Unidos y exigió el fin definitivo de los ataques en toda la región.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este 17 de abril en torno a las frágiles treguas en Líbano e Irán, tras acuerdos alcanzados por separado:

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