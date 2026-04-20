El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió este domingo llevar ante la justicia a los responsables de los recientes ataques incendiarios contra sitios judíos en Londres, mientras que el gran rabino del Reino Unido afirmó que una “campaña sostenida de violencia e intimidación” contra los judíos se está intensificando.

Starmer dijo estar “consternado” por una serie de recientes ataques incendiarios en el noroeste de Londres, el más reciente ocurrido la noche del sábado, después de un incidente similar el viernes por la noche.

“Esto es aborrecible y no será tolerado. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Gran Bretaña”, afirmó el primer ministro en una publicación en X.

“No descansaremos hasta encontrar a los responsables”.

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Investigación antiterrorista en curso

Agentes antiterroristas de la Policía Metropolitana de Londres están investigando múltiples ataques o intentos de incendio contra propiedades judías en la capital británica durante el último mes.

Los agentes han intensificado las patrullas en zonas con grandes poblaciones judías, en medio de un aumento de incidentes antisemitas en Gran Bretaña.

En el incidente más reciente, un incendio causó daños menores por humo en una sala de la sinagoga Kenton United en Harrow el sábado por la noche, según el Community Security Trust (CST), que proporciona asesoramiento de seguridad a grupos judíos. No se reportaron heridos.

Una propiedad anteriormente utilizada por la organización benéfica Jewish Futures fue atacada en la cercana Hendon el viernes por la noche.

“Una campaña sostenida de violencia e intimidación contra la comunidad judía del Reino Unido está cobrando impulso”, dijo el gran rabino Ephraim Mirvis en una publicación en X.

“Gracias a Dios, no se han perdido vidas, pero no podemos, ni debemos, esperar a que eso cambie antes de entender cuán peligroso es este momento para toda nuestra sociedad”, añadió.

La policía antiterrorista investiga

En un comunicado, la Policía Metropolitana de Londres indicó que agentes en patrulla detectaron daños en una ventana de la sinagoga de Kenton el sábado por la noche.

“Tras una inspección más detallada, observaron humo dentro de una sala y pruebas de que una botella con algún tipo de acelerante había sido lanzada a través de la ventana”.

El comunicado añadió que, al igual que en otros incidentes recientes, agentes antiterroristas están liderando la investigación.

El miércoles, la policía arrestó a dos personas por un ataque incendiario contra una sinagoga en la cercana Finchley.

A finales de marzo, cuatro ambulancias de la comunidad judía fueron incendiadas en Golders Green, también en el norte de Londres.

Un grupo poco conocido, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), con vínculos con Irán, ha reivindicado la autoría de muchos de los ataques, según SITE Intelligence Group.

El grupo ya había reivindicado ataques similares en Bélgica y los Países Bajos.

Este artículo es una adpatación de su artículo original en inglés

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