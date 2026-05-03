Los siete países miembros de la OPEP+ aumentaron, el domingo 3 de mayo, sus cuotas de producción de petróleo para mostrar la continuidad de la organización tras la reciente salida de los Emiratos Árabes Unidos, que era el cuarto productor de la OPEP+.

En conjunto, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajstán, Argelia y Omán aumentaron sus cuotas "en 188.000 barriles diarios" para el mes de junio, según el comunicado publicado en el sitio web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

La declaración del grupo no menciona a los Emiratos Árabes Unidos, una omisión que refleja "en efecto" una señal de tensiones en las relaciones con Abu Dabi tras su salida de la alianza esta semana, estima para la AFP Jorge Leon de Rystad Energy (empresa independiente de investigación energética y vigilancia económica).

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"Un déficit de unos 9 millones de barriles diarios"

Es muy probable que este aumento sobre el papel no pueda materializarse en una producción adicional: las principales capacidades ociosas de la OPEP+ se encuentran en los países del Golfo, cuyas exportaciones están obstruidas por el bloqueo del estrecho de Ormuz, orquestado por Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Entre los países de la OPEP+ sujetos a cuotas, la producción "cayó a 27.68 millones de barriles diarios en marzo", mientras que la suma de sus cuotas para ese mismo mes representaba 36.73 millones de barriles diarios, "lo que supone un déficit de unos 9 millones de barriles diarios", precisa Priya Walia, analista de Rystad Energy.

El impacto se reparte principalmente entre Arabia Saudita, Irak, Kuwait y, por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos, cuya producción ya no se contabilizará dentro de la alianza (Irán es miembro de la OPEP+ pero no está sujeto a cuotas).

Esta situación de precios energéticos muy elevados beneficia sobre todo a Rusia, el segundo mayor productor del grupo, aunque parece tener ya dificultades para producir al nivel de sus cuotas actuales. Su industria petrolera se enfrenta a la desinversión de los occidentales desde el inicio de la guerra desencadenada por su invasión de Ucrania en 2022, y a una producción regularmente obstaculizada por ataques de drones ucranianos.

¿Otros países dispuestos a marcharse?

Para el grupo, la salida de los Emiratos Árabes Unidos "es un acontecimiento de gran magnitud", mucho más importante que la salida de Qatar en 2019 y luego la de Angola, estimó Amena Bakr, analista de Kpler, durante una videoconferencia sobre el tema.

Además de ser un importante productor de la OPEP+ por volumen, Abu Dabi cuenta con una capacidad de producción ociosa muy importante, una palanca esencial del grupo cuando necesita regular el mercado. Ya en 2021, "los Emiratos Árabes Unidos habían expresado sus quejas respecto a sus cuotas", señala Amena Bakr.

El país ha invertido masivamente en sus infraestructuras en los últimos años y su compañía petrolera nacional, Adnoc, prevé una capacidad de producción de 5 millones de barriles diarios para 2027, muy por encima de su última cuota fijada en 3.447 millones de barriles diarios.

Adnoc se comprometió además el domingo a gastar 55,000 millones de dólares en nuevos proyectos durante los próximos dos años, confirmando que la empresa "está acelerando el crecimiento y la implementación de su estrategia".

Esto convierte a Abu Dabi en un actor competidor en el mercado, capaz además de producir a costes muy bajos, y que podría limitar el impacto de las medidas tomadas por Riad y sus aliados una vez que el mercado recupere cierta normalidad tras el desbloqueo del Estrecho de Ormuz.

Para la OPEP+, el riesgo es también que otros países se vean tentados a marcharse: Kazajstán e Irak, por ejemplo, han sido señalados a menudo por superar sus cuotas.

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