Drones ucranianos atacaron el puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, en la noche del sábado 2 al domingo 3 de mayo, como parte de una oleada de ataques lanzados por Kiev contra varias partes de Rusia.

El gobernador local, Alexandre Drozdenko, informó que durante la noche se derribaron más de 60 drones en el noroeste del país.

Entre los objetivos alcanzados por las fuerzas de Kiev, se encuentra una corbeta rusa equipada con lanzamisiles, aseguró el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

“Otro portador ruso de misiles Kalibr fuera de combate”, celebró el jefe de Estado ucraniano en un mensaje publicado en sus redes sociales. Agregó que, en el mismo operativo, sus fuerzas alcanzaron un buque petrolero de la flota fantasma rusa y un buque patrullero.

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De acuerdo con Volodímir Zelenski, también se ha causado un “daño significativo” a la terminal petrolera del puerto. “Cada uno de estos resultados limita aún más el potencial bélico de Rusia”, señaló el mandatario ucraniano.

El puerto ruso de Primorsk es uno de los mayores puertos de exportación de petróleo de Rusia, ubicado cerca de San Petersburgo. Tiene una capacidad de procesamiento de un millón de barriles al día. Ha sido atacado en varias ocasiones en los últimos meses.

Regiones de Moscú y Belgorod, también blancos de ataques

Otras regiones rusas también fueron blancos de ataques con drones ucranianos el sábado y el domingo, según autoridades locales.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, declaró el sábado por la noche que un hombre de 77 años había fallecido en un pueblo tras uno de estos ataques. Por su parte, Serguéi Sobianin, alcalde de la capital rusa, informó que se habían derribado cuatro de estas aeronaves no tripuladas.

En otra parte del frente, el gobernador de la región occidental de Smolensk, cerca de Belarús, declaró que tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas el domingo tras un ataque con drones contra un edificio residencial.

Además, en la región fronteriza de Belgorod, dos hombres murieron tras un ataque con drones contra su vehículo, según informaron las autoridades locales.

También el domingo, Volodímir Zelenski indicó que sus fuerzas militares habían atacado dos buques petroleros de la flota fantasma rusa a la entrada del puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro.

“Estos petroleros se utilizaban activamente para transportar petróleo, ya no es así”, indicó Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram. “Las capacidades de largo alcance de Ucrania seguirán desarrollándose de manera exhaustiva: en el mar, en el aire y en tierra”, añadió.

Nueva oleada de ataques con drones rusos contra las regiones de Odessa y Mikolaiv

En paralelo, y mientras las perspectivas de negociaciones de paz entre Kiev y Moscú parecen pasar a segundo plano desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de frebrero de 2026, Rusia también mantiene su ofensiva contra el territorio ucraniano.

En las últimas horas, Moscú lanzó 268 drones y bombardeó con un misil balístico la ciudad de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, según reportaron las autoridades locales.

Agregaron que las Fuerzas de Defensa de Ucrania derribaron o neutralizaron un total de 249 drones en el norte, sur, oeste y este del país. Sin embargo, el misil balístico impactó en Mikolaiv, sin dejar muertos o heridos.

Un bombero ucraniano apaga un incendio tras el ataque ruso contra la región de Odessa, en Ucrania, el 3 de mayo 2026.

El ataque más mortífero tuvo lugar en la región de Odessa, donde murieron dos personas tras bombardeos rusos contra la ciudad portuaria del sur del país, según indicaron los servicios de emergencia locales.

Una unidad de la central de Zaporizhia sufrió un ataque

Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó de que un dron había atacado el laboratorio externo de control de radiación de la central nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia.

En un mensaje publicado en la red X, el OIEA, que dijo haber sido advertida del incidente por los equipos del complejo nuclear, precisó que no hubo muertos ni heridos en el ataque y que todavía no era claro si dicho laboratorio, que se encuentra fuera del perímetro de la central, ha sido afectado.

Tampoco precisó quién atacó a la central, aunque las autoridades rusas afirmaron que se trata de un dron ucraniano.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, exigió el acceso al sitio y advirtió que “cualquier ataque cerca de una instalación atómica puede implicar riesgos para la seguridad nuclear”.

Cabe recordar que la central nuclear de Zaporizhia no produce electricidad como consecuencia de los riesgos que implican la guerra en curso contra Rusia. Sin embargo, es necesario mantenerla conectada a la red eléctrica para mantener la estabilidad de su sistema.

Con EFE y Reuters

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