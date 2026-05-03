Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI), se presentará a las elecciones presidenciales de 2027 en Francia, según lo anunció el domingo 3 de mayo, durante el programa de noticias del canal 'TF1′.

“Sí, me presento como candidato”, declaró Jean-Luc Mélenchon al canal de televisión el domingo por la noche, hora de Francia.

De 74 años, Jean-Luc Mélenchon se convirtió una figura destacada de la izquierda francesa, ocupando cargos ministeriales en gobiernos anteriores, cuando era miembro del Partido Socialista.

Se presentó a las elecciones presidenciales en 2012, 2017 y 2022, quedando en tercer lugar ese último año, por detrás de la lideresa de extrema derecha Marine Le Pen y del actual presidente francés, Emmanuel Macron.

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Será la tercera vez que se presenta bajo la bandera del partido Francia Insumisa, que fundó en 2016.

¿Qué posibilidades muestra?

Visto como una de las figuras políticas que generan más polémica en la opinión pública francesa, Mélenchon explicó que su candidatura se debe al "contexto y la urgencia" a nivel interno y exterior.

"Los privilegios y el racismo es lo que más hacen daño a nuestro país", sostuvo el político, quien aseguró que, si accede a la Presidencia francesa, se aliará con España y "otros países latinoamericanos" para hacer frente a los Estados Unidos de Donald Trump y a Israel.

Aunque la única gran candidatura confirmada era hasta ahora la del ex primer ministro conservador Édouard Philippe, varias encuestas ya ubicaban a Mélenchon como uno de los líderes progresistas potencialmente con más apoyo en la primera vuelta de abril de 2027.

Sin embargo, esos mismos sondeos le dan como perdedor seguro en una hipotética segunda vuelta ante la ultraderecha, ya sea ante Marine Le Pen -pendiente de una decisión judicial para poder presentarse- o su delfín, Jordan Bardella.

La encuesta más reciente, publicada el domingo, da una idea de la polarización que genera el izquierdista, pues un 84 % de los electores no lo quiere como candidato.

El partido Agrupación Nacional (RN) de Le Pen y Bardella "es mi adversario principal", afirmó en la misma entrevista el veterano político, quien, no obstante, puso en duda la victoria de la fuerza nacionalpopulista: "no sé ni si llegarán a la segunda vuelta".

¿Quién es Mélenchon?

Mélenchon es una figura de poco consenso en el fragmentado panorama político de Francia. La derecha y el centro lo acusan de antisemita por sus declaraciones sobre el conflicto árabe-isaelí, al igual que parte de la izquierda moderada.

A pesar de haber tejido dos exitosos pactos electorales con el Partido Socialista (PS) -en las legislativas de 2022 y 2024-, el líder de LFI está enfrentado con su antigua formación, lo que ha creado un cisma entre las dos principales corrientes progresistas del país.

Mélenchon es una figura de poco consenso en el fragmentado panorama político de Francia. La derecha y el centro lo acusan de antisemita por sus declaraciones sobre el conflicto árabe-isaelí, al igual que parte de la izquierda moderada.



Su proyecto de la fundación de la VI República francesa, con más poder para el Parlamento y las consultas populares, y el de la 'Nueva Francia', que aboga por el mestizaje, ha seducido a las periferias de las grandes ciudades francesas, con una buena parte de poblaciones originarias del Magreb y del África Subsahariana.

Con EFE y Reuters

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