La apuesta de François Bayrou por someter su plan de ajuste de 44.000 millones de euros a un voto de confianza el 8 de septiembre parece encaminarlo a la derrota: la oposición se unió en su contra, sacudiendo a los mercados y reavivando el fantasma de elecciones anticipadas en Francia.

El gobierno minoritario de Francia parece cada vez más cercano a ser destituido el próximo mes después de que tres principales partidos de oposición anunciaran que no respaldarían el voto de confianza que François Bayrou convocó para el 8 de septiembre sobre sus planes de drásticos recortes presupuestarios.

La extrema derecha de Agrupación Nacional, los ecologistas y, más tarde, los socialistas —cuyo voto es decisivo para el futuro de Bayrou— declararon que no veían forma de apoyarlo.

Si pierde la moción de confianza en la Asamblea Nacional, el gobierno de Bayrou caerá.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénEl primer ministro de Francia se someterá a moción de confianza de alto riesgo el 8 de septiembre

La incertidumbre inquietó a los inversores: la prima de riesgo de los bonos franceses frente a los alemanes subió 5 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde mediados de junio.

El índice CAC-40 de las principales acciones francesas cerró la jornada con una caída del 1,6 %.

Si el gobierno cae, el presidente Emmanuel Macron podría nombrar inmediatamente a un nuevo primer ministro, pedirle a Bayrou que permanezca al frente de un gobierno interino o convocar elecciones anticipadas.

Macron perdió a su anterior primer ministro, Michel Barnier, en una moción de censura sobre el presupuesto a finales de 2024, apenas tres meses después de asumir el cargo tras unas elecciones anticipadas en julio de ese año.

Bayrou reconoció que buscar la confianza de un Parlamento tan fragmentado era una apuesta arriesgada.

“Sí, es arriesgado, pero es aún más arriesgado no hacer nada”, declaró en conferencia de prensa, aludiendo al gran peligro que, según él, enfrenta el país debido a su enorme deuda.

El voto de confianza, explicó, serviría para medir si cuenta con suficiente respaldo parlamentario para su ajuste presupuestario de 44.000 millones de euros (51.510 millones de dólares), con el que intenta reducir un déficit que alcanzó el 5,8 % del PIB el año pasado, casi el doble del límite oficial de la UE (3 %).

Leer tambiénPresupuesto francés: Bayrou frente al reto de recortar 40.000 millones de euros

Incluso si el gobierno supera la moción de confianza, esto solo significaría un apoyo a su visión sobre los problemas fiscales de Francia, ya que la votación sobre el presupuesto en sí se celebrará más adelante en el año.

Bayrou ha propuesto eliminar dos días festivos y congelar el gasto social y los tramos impositivos en 2026 al nivel de 2025, sin ajustarlos a la inflación. Señaló que su propuesta de suprimir días festivos podría ser modificada.

"Fin del gobierno"

El líder del partido de extrema derecha, Jordan Bardella, afirmó que Bayrou había anunciado de facto “el fin de su gobierno” al convocar el voto.

“El RN nunca votará a favor de un gobierno cuyas decisiones hacen sufrir al pueblo francés”, declaró en X.

La dirigente Marine Le Pen dijo que la Agrupación Nacional votará contra Bayrou, al igual que los ecologistas.

La izquierda radical, Francia Insumisa, también sostuvo que la votación marcará el final del gobierno.

Los votos de los diputados socialistas serán decisivos para el destino de Bayrou: si se unen al resto de la izquierda y a la extrema derecha para votar en contra, probablemente habrá suficientes votos para destituirlo.

El líder socialista Olivier Faure declaró a la televisión TF1 que los socialistas franceses no votarán a favor de una moción de confianza para Bayrou.

El voto de confianza tendrá lugar apenas dos días antes de las protestas previstas, convocadas en redes sociales y respaldadas por partidos de izquierda y algunos sindicatos.

El llamado a una movilización general el 10 de septiembre ha sido comparado con las protestas de los chalecos amarillos que estallaron en 2018 por el aumento de los precios del combustible y el elevado costo de vida.

Las protestas de los chalecos amarillos se transformaron en un movimiento más amplio contra Macron y sus intentos de reforma económica.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más