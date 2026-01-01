La Organización de la Cooperación Islámica (OCI), que agrupa a 57 países del mundo musulmán, manifestó este miércoles su “plena solidaridad” con Arabia Saudita y reiteró su respaldo a la integridad territorial de Yemen y a su Gobierno internacionalmente reconocido, protegido por Riad.

La declaración llega tras un brusco aumento de las tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU), antiguos aliados en la guerra yemení, a raíz del apoyo emiratí al Consejo de Transición del Sur (CTS), un movimiento secesionista, y del bombardeo liderado por Riad contra un cargamento de armas presuntamente destinado al CTS.

La seguridad saudí, una “línea roja”

En un comunicado, el secretario general de la OCI, Husein Taha, subrayó que “la seguridad de Arabia Saudita, cuna del islam, así como la integridad de su territorio y soberanía, constituyen una línea roja que no puede ser vulnerada”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El mensaje aludía directamente a las acusaciones saudíes contra el CTS, al que Riad califica de movimiento separatista y que considera como una amenaza para su propia seguridad nacional debido a su presencia militar en las provincias yemeníes de Hadramut y Al Mahra, fronterizas con el reino saudí y Omán.

Taha afirmó además que cualquier amenaza contra Arabia Saudí representa “una amenaza directa para la seguridad de la región y del mundo islámico en su conjunto”, y respaldó todas las medidas que el reino adopte para protegerse.

La OCI, que incluye a países como Turquía, Irán, Pakistán y numerosos Estados árabes, asiáticos y africanos, renovó igualmente su apoyo a la “legitimidad yemení”, encarnada en el Consejo de Liderazgo Presidencial y su Gobierno reconocido internacionalmente.

"Alimentar al conflicto"

La escalada se produjo tras el ataque aéreo saudí del martes contra Mukalla, en el sur de Yemen, después de la llegada de un cargamento de armas procedente de Emiratos Árabes Unidos.

Riad calificó las acciones emiratíes de “extremadamente peligrosas” y acusó a Abu Dabi de “alimentar el conflicto” al respaldar al CTS que busca la independencia del sur del país. Mientras tanto, el CTS y sus aliados defendieron la presencia emiratí, en contraste con otros grupos alineados con Arabia Saudí que exigieron la retirada de las fuerzas de EAU en un plazo de 24 horas.

Leer tambiénEAU informa que retirará sus tropas de Yemen, entre tensiones con Arabia Saudita

Aunque Emiratos rechazó las acusaciones y pidió “moderación y prudencia”, poco después anunció la retirada de sus tropas restantes de Yemen, una decisión que la OCI calificó de “paso positivo” para la desescalada y la preservación de vidas yemeníes. Sin embargo, sigue sin estar claro si los separatistas devolverán el control de los territorios capturados recientemente.

Con EFE y AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más