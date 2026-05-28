La FIFA enfrenta una citación judicial de los estados de Nueva York y Nueva Jersey en el marco de una investigación sobre los precios y la precisión en la ubicación de los asientos para el Mundial 2026.

En un comunicado conjunto, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, señalaron que los precios de las entradas para los partidos del Mundial 2026 "superaron ampliamente los precios de cualquier Copa del Mundo anterior".

La FIFA ha detallado el uso por primera vez de "precios dinámicos" para ajustar el costo de las entradas según la demanda. Las quejas de los hinchas —y las denuncias de personas que pagaron por entradas en una ubicación del estadio pero recibieron un asiento menos favorable— captaron la atención de los funcionarios estatales.

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Cuando se le preguntó por qué los precios de las entradas habían subido desde la fecha inicial de venta en octubre, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió al organismo en varios frentes, alegando la escasa oferta de entradas para un evento de demanda mundial.

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Las fiscales generales confirmaron que están solicitando información sobre la estructura general de precios del evento, la estructura de precios por ubicación, la localización de los asientos y otros detalles relacionados con los ocho partidos del Mundial programados en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La final del Mundial, prevista para el 19 de julio, también se disputará en ese estadio.

El estadio MetLife de East Rutherford, en las afueras de Nueva York, que albergará la final del Mundial 2026 el 19 de julio.

"Los neoyorquinos llevan años esperando que el Mundial llegue a su puerta y merecen tener una oportunidad justa de acceder a entradas a precios razonables", afirmó James. "Nadie debería ser manipulado para pagar precios exorbitantes por sus asientos; y los hinchas deben poder confiar en que las entradas que compraron serán las que efectivamente reciban".

La investigación busca calmar las preocupaciones de los aficionados que ya compraron entradas —o esperan poder comprarlas— pero sienten que fueron engañados respecto al producto final.

"La FIFA ha convertido la compra de una entrada para el Mundial en un laberinto de confusión, escasez artificial y precios inalcanzables, todo a costa de los consumidores y los trabajadores de Nueva Jersey", declaró Davenport.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una conferencia en Beverly Hills, California (EEUU), el 5 de mayo de 2026

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James indicó que organizaciones de defensa del consumidor pidieron orientación a los funcionarios gubernamentales para resolver disputas de hinchas que aseguran haber seleccionado un asiento en una determinada "categoría" —de las cuatro disponibles en el MetLife Stadium— y haber sido asignados a lugares más alejados del campo de juego.

La FIFA contribuyó a la confusión en cuanto a la ubicación de los asientos al introducir tardíamente una opción de entrada premium, denominada "Categoría Frontal", después de que las entradas iniciales ya habían sido vendidas.

Además del precio de las entradas, tomar transporte público desde Nueva York costará más de 100 dólares, mientras que el estacionamiento tendrá un costo de 225 dólares.

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Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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