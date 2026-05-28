La tasa de letalidad de la epidemia de ébola que afecta a República Democrática del Congo está por debajo del 25%, un nivel menor que el de otros brotes, según una actualización de datos de la Organización Mundial de la Salud.

Desde que se declaró el brote a mediados de mayo, la OMS ha registrado más de 900 casos sospechosos y confirmados en el país africano.

La OMS informó que República Democrática del Congo registra hasta ahora 101 casos confirmados de ébola, incluidas 10 muertes, aunque advirtió que la epidemia es mucho mayor, con más de 900 casos sospechosos y 220 muertes sospechosas.

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Uganda, por su parte, reportó dos nuevos casos confirmados entre trabajadores sanitarios, lo que eleva el total en ese país a siete casos y una muerte confirmada. El organismo indicó que seguirá ampliando la respuesta junto a sus socios y prevé que se identifiquen más casos en los próximos días y semanas.

Esta tasa de letalidad es significativamente inferior a la registrada en los 16 brotes de ébola ocurridos en la República Democrática del Congo desde que la enfermedad se identificó por primera vez en ese país en 1976.

La mayoría de esas epidemias fueron causadas por la cepa Zaire, que suele tener una tasa de letalidad del 60% al 90% y es la única variante para la que hay vacunas.

El actual brote se debe a la cepa Bundibugyo, para la cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados. Las tasas de letalidad en los dos brotes anteriores en la RDC relacionados con esa cepa, en 2007 y 2012, oscilaron entre el 30% y el 50%.

La agencia de salud de la ONU ha advertido que el alcance de la epidemia puede ser mayor que el registrado, ya que se cree que el virus estuvo circulando sin ser detectado durante algún tiempo.

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