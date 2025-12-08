Es una “noticia reconfortante”. Cien alumnos de una escuela católica del oeste de Nigeria, secuestrados el 21 de noviembre por hombres armados no identificados, han sido liberados, se supo el domingo 7 de diciembre, sin que se conozcan las circunstancias.

Los alumnos liberados de la escuela católica Saint Mary, en Papiri, en el estado de Níger, “serán entregados mañana lunes” a responsables del gobierno local, indicó una fuente de la ONU, precisando que los estudiantes habían llegado a Abuya. La liberación fue confirmada a la AFP por el portavoz de la presidencia nigeriana, Sunday Dare.

En total, 303 alumnos y 12 profesores habían sido llevados por la fuerza del internado Saint Mary, en uno de los secuestros masivos más grandes en Nigeria, un país asolado por este fenómeno. Una cincuentena de ellos logró escapar poco después de sus captores. No se tienen noticias de las aproximadamente 165 personas que aún se presumen como rehenes.

“Hemos rezado y esperado su regreso; si es cierto, entonces es una noticia reconfortante”, reaccionó Daniel Atori, portavoz del obispo Bulus Yohanna, del diócesis de Kontagora, de la cual depende la escuela. “Sin embargo, no hemos sido informados oficialmente ni hemos recibido ninguna notificación del gobierno federal”, añadió.

Importante ola de secuestros en noviembre en Nigeria

Los secuestros masivos son frecuentes en Nigeria, la mayoría perpetrados por bandas criminales, llamadas “bandidos”, que buscan obtener rescates.

Uno de los primeros secuestros masivos que atrajo la atención internacional se remonta a 2014, cuando los yihadistas de Boko Haram secuestraron a unas 300 estudiantes de un internado en Chibok, localidad del estado de Borno (noreste). Una década después, unas 90 de ellas siguen desaparecidas.

Y el fenómeno de los secuestros con fines de obtener un rescate se ha “convertido en un sector estructurado con fines lucrativos” que generó aproximadamente 1,66 millones de dólares entre julio de 2024 y junio de 2025, según un informe del gabinete de consultoría SBM Intelligence, con sede en Lagos.

El mes de noviembre registró una ola importante de secuestros durante la cual más de 400 nigerianos —estudiantes musulmanas, fieles de una iglesia evangélica, agricultores, una novia y sus damas de honor…— fueron secuestrados en 15 días, sacudiendo profundamente al país.

Donald Trump amenaza con intervenir militarmente en Nigeria

El país más poblado de África, con 230 millones de habitantes, está casi dividido de forma equitativa entre un norte mayoritariamente musulmán y un sur principalmente cristiano, y enfrenta una situación de seguridad muy deteriorada.

A la insurgencia yihadista activa desde 2009 en el noreste del país, se han sumado en los últimos años, en el noroeste y el centro, ataques, saqueos y secuestros perpetrados por bandidos con motivaciones más financieras que ideológicas.

Esta ola de secuestros masivos también ocurrió en un contexto de declaraciones de Donald Trump sobre una supuesta persecución dirigida contra los cristianos de Nigeria por parte de “terroristas islamistas”, un fenómeno que Abuja y expertos independientes desmienten. Los ataques en Nigeria afectan y matan tanto a cristianos como a musulmanes, a menudo sin distinción.

El presidente estadounidense, que ha amenazado con intervenir militarmente, incluyó a Nigeria en la lista de “Países de especial preocupación” (CPC) en materia de libertad religiosa, invocando “una amenaza existencial” contra los cristianos nigerianos.

*Artículo adaptado de su original en francés

