Qatar celebró su primer punto en el Mundial tras empatar 1-1 contra Suiza, gracias al gol de cabeza del capitán Boualem Khoukhi en el tiempo de descuento, que desató la alegría en la nación del Golfo el sábado 13 de junio.

Khoukhi se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un centro de Homam Ahmed en el minuto 94 y neutralizar el penalti de Breel Embolo en la primera parte, dejando a los suizos atónitos y abochornados tras no haber conseguido convertir 26 ocasiones de gol frente a las siete de Qatar.

El resultado dejó el Grupo B totalmente abierto, con todos los equipos empatados a un punto tras el empate 1-1 de la coanfitriona Canadá con Bosnia y Herzegovina.

Qatar será, sin duda, el más satisfecho de todos ellos, cuatro años después de que su debut en 2022 fuera un fracaso, con una eliminación sin victorias en su propio terreno.

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Toda la selección de Qatar irrumpió en el campo después de que el cabezazo de Khoukhi superara al portero suizo Gregor Kobel.

LOCURA TOTAL: ¡CATAR LO IGUALÓ SOBRE EL FINAL! Boualem Khoukhi anotó el 1-1 ante Suiza a tres minutos del término del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QGkQmcIlis — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Fue un resultado amargo para los suizos, que se habían adelantado en el minuto 17 con un penalti transformado por Embolo después de que el portero de Qatar, Mahmoud Abunada, chocara violentamente contra Remo Freuler en el área pequeña.

Freuler corrió hacia un cabezazo de Embolo dentro del área, levantó el balón hacia la portería para superar a Abunada y recibió un fuerte golpe del guardameta qatarí, que salió perdiendo en el choque.

El árbitro Said Martínez señaló directamente el punto de penalti, pero se necesitó una larga revisión del VAR para confirmar la pena máxima, mientras Abunada, tendido en el suelo después de la entrada, recibía asistencia del personal médico.

Mientras Michel Aebischer sumaba el sexto disparo a puerta de Suiza, detenido en la línea de gol en el tiempo de descuento de la primera parte, los delanteros de Qatar se quedaron con las migajas.

El hombre de peligro de Qatar

Akram Afif, el hombre peligroso de los campeones asiáticos, estuvo bien marcado, pero encontró un hueco por la banda al final de la primera parte y asistió a Edmilson, cuyo disparo al primer toque fue detenido por Kobel.

Con Qatar apostado en bloque frente a la portería, el partido se estancó en la segunda parte y la gran cantidad de cambios realizados por ambos equipos tras el descanso no sirvió para romper el empate.

Eso fue hasta que Ahmed encontró a Khoukhi con un magnífico centro para arrancar el empate.

A pesar de la asistencia oficial de 67.966 espectadores, había gradas enteras de asientos vacíos en el estadio de 70.000 localidades de los San Francisco 49ers de la NFL, aunque el público ocupaba hasta las gradas más altas.

Los suizos, vestidos de rojo, acudieron en masa y arrollaron a un grupo de qataríes ataviados con thobes en uno de los extremos.

El capitán suizo Granit Xhaka y el veterano lateral Ricardo Rodríguez superaron a Xherdan Shaqiri en su décimo tercer partido en un Mundial con la selección, todo un récord.

Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Los Ángeles el 18 de junio, mientras que Qatar se desplazará al norte para medirse a la coanfitriona Canadá en Vancouver ese mismo día.

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