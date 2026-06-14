Se llama 'The Claw' -’La Garra' – y se ha instalado en el jardín sur de la Casa Blanca. Esta gigantesca estructura octogonal es más alta que la propia residencia de los presidentes estadounidenses en Washington, tapando la vista del icónico edificio de la capital federal estadounidense. 'The Claw' acogerá el 14 de junio un evento de combates de artes marciales mixtas, o MMA, para celebrar los 80 años del presidente Donald Trump.

Bautizado 'UFC Freedom 250′, el evento también forma parte de las celebraciones de los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos. En total, se esperan 4.500 invitados en el jardín sur de la Casa Blanca. Hasta 85.000 personas más podrían seguir los siete combates desde un parque cercano, donde se han previsto transmisiones en pantallas gigantes.

El espectáculo debería durar cuatro horas y quince minutos. En el combate especial, se enfrentarán el francés Ciryl Gane y el brasileño Alex Pereira por el título mundial interino de peso pesado, mientras que el duelo más esperado será el que opondrá al campeón de peso ligero, el georgiano Ilia Topuria, que defenderá su título ante el estadounidense Justin Gaethje.

Casi inmediatamente después de la cartelera, Donald Trump tiene previsto viajar a Francia para asistir a una reunión de los líderes del G7. Prueba adicional del impacto del evento, las autoridades francesas retrasaron el inicio de la cumbre para evitar que las agendas se cruzaran.

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"The Claw", el escenerio de combates del evento UFC Freedom 250, en los jardines de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 11 de junio de 2026.

Trump, aficionado desde hace largo tiempo a las peleas de la UFC, ha calificado el evento como “el mejor espectáculo del mundo” y ha comparado 'The Claw' con la Torre Eiffel en París.

Los medios de comunicación estadounidenses estiman en unos 60 millones de dólares el costo del evento. “La UFC paga. No se utiliza dinero público”, afirmó en mayo a la agencia AFP un funcionario de la administración Trump.

Soldados e invitados que no quieren venir

Para llenar los jardines de la Casa Blanca y presenciar los combates, el Pentágono ha hecho un llamado a voluntarios entre los soldados estadounidenses, especialmente entre los de rango inferior. En total, una cuarta parte de las entradas está reservada para militares en servicio activo.

Sin embargo, la oferta no resulta tan atractiva: los soldados que quieren asistir al evento deberán pagar sus gastos. Medios estadounidenses también reportan que deberán cumplir con ciertos requisitos de altura y peso. No se aceptarán soldados con sobrepeso para cumplir con la imagen que la administración quiere mostrar de sus fuerzas armadas.

La Casa Blanca también invitó a numerosas celebridades come los actores Dwayne Johnson, alias “The Rock”, Adam Sandler o Jason Statham, pero varios de ellos habrían rechazado la invitación, según la revista Vanity Fair.

Un concierto también estaba previsto en el National Mall de Washington, pero fue cancelado. De los nueve artistas programados, cinco anunciaron que no acudirían, alegando “tensiones políticas” y denunciando una presentación engañosa del evento.

“Lo que se nos había presentado como una celebración de nuestro país se ha convertido en algo mucho más divisivo de lo que yo habría aceptado para participar”, explicó, por ejemplo, Bret Michaels, cantante de la banda ‘Poison’.

La estrella del country Martina McBride también se negó, afirmando que había aceptado participar en lo que se le había presentado como un “evento no partidista”.

¿Una fiesta de cumpleaños o un evento político?

Las críticas de estos artistas se refieren al problema de fondo denunciado por varios sectores de la sociedad estadounidense: el presidente está convirtiendo su propio cumpleaños y, sobre todo, las celebraciones de los 250 años de la declaración de independencia del país el 4 de julio de 1776, en un evento político de la esfera MAGA.

El Congreso estableció una comisión no partidista para planificar eventos en torno al aniversario número 250 del país, pero la administración Trump creó su propio grupo, ‘Freedom 250’, que ha programado eventos que incluyen las peleas de MMA previstas el domingo.

Los opositores demócratas son particularmente críticos de la situación. “Trump está convirtiendo la Casa Blanca en su patio de recreo personal”, denunció la senadora Mazie Hirono. “Trump se está construyendo un salón de baile dorado y organiza una pelea de la UFC para su cumpleaños (…) mientras los estadounidenses luchan por pagar sus facturas”, tildó, por su parte, el senador Adam Schiff.

El público llega antes del ceremonial del UFC Freedom 250, el 13 de junio de 2026, en Washington, Estados, Unidos.

Además, algunos expertos no dudan en calificar el accionar de Trump como una muestra de 'sportswashing', una estrategia que consiste en utilizar eventos deportivos para reforzar el prestigio político.

“Usualmente hablamos de 'sportswashing' cuando nos referimos a dictadores o países ricos en petróleo. Definitivamente, se aplica a Estados Unidos”, dijo a la agencia Reuters Nick Watanabe, quien estudia gestión del deporte y el entretenimiento en la Universidad de Carolina del Sur.

“Aprovecha este momento oportuno e intenta ubicarse en el centro de los 250 años de la república estadounidense”, agregó Watanabe.

Por su lado, Dana White, director de la UFC y aliado de Donald Trump, rechazó todas las acusaciones relativas a cualquier politización de celebraciones públicas. “Amo a este país tanto como lo ama cualquier persona de izquierda o de derecha. Estoy gastando una fortuna para celebrar el aniversario número 250 de los Estados Unidos”, declaró a la revista 'Time'.

Según una encuesta de YouGov publicada el 5 de junio, el 51 % de los estadounidenses desaprueba la organización del evento.

Con Reuters, AFP y medios locales.

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