Kaan Ayhan marcó en la última jugada del partido, y Turquía venció a Estados Unidos por 3-2 el 25 de junio por la noche, logrando así su única victoria en el Mundial.

Auston Trusty marcó en el tercer minuto y Sebastian Berhalter anotó el gol del empate a principios de la segunda parte para los estadounidenses, que ya se habían clasificado como primeros del Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia. El equipo del seleccionador Mauricio Pochettino se enfrentará a Bosnia-Herzegovina en la ronda de 32 el miércoles.

Pochettino alineó a nueve titulares nuevos para este partido sin importancia, pero Christian Pulisic entró en el minuto 58. No había jugado desde la primera parte del primer partido de los estadounidenses debido a una lesión en la pantorrilla.

Arda Güler y Orkun Kökçü marcaron en la primera parte de una actuación tenaz de Turquía, que ya había quedado eliminada.

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Turquía se llevó la victoria en el octavo minuto del tiempo de descuento, cuando Can Uzun recibió el balón en el segundo palo y lo pasó por encima del portero Matt Turner, que se había lanzado al suelo, hasta que Ayhan se deslizó para empujarlo al fondo de la red.

El portero turco Ugurcan Cakir realiza una parada durante el partido del Grupo D de la Copa del Mundo contra Estados Unidos en Inglewood, California, el 25 de junio de 2026.

Paraguay y Australia pactan en Santa Clara

Australia y Paraguay empataron a 0-0 el jueves por la noche, un resultado que aseguró a los 'Socceroos' una plaza en la fase eliminatoria del Mundial y que probablemente bastará para que los paraguayos pasen de ronda.

La ampliación del torneo a 48 selecciones, que otorga un cupo en la fase eliminatoria a ocho de los doce terceros clasificados de la fase de grupos, llevó a ambos equipos a adoptar un enfoque cauteloso en su último partido del Grupo D, tras haber llegado al encuentro con tres puntos cada uno gracias a sus victorias sobre Turquía.

El ganador de este partido se aseguraba el segundo puesto del grupo, por detrás de Estados Unidos, mientras que Australia también garantizaba esa plaza con un empate, gracias a una mejor diferencia de goles.

Pero el empate, que dio a Paraguay cuatro puntos en el grupo, probablemente también sería suficiente, salvo que se produjera una racha de malos resultados en las dos últimas jornadas de la fase de grupos.

Omar Alderete (3), de Paraguay, lucha por el balón con Ajdin Hrustic (10) de Australia durante el último partido del Grupo D en Santa Clara, California, el 25 de junio de 2026.

Esta es la tercera vez que Australia se clasifica para la fase eliminatoria tras caer en octavos de final en 2006 y 2022. Los 'Socceroos' disputarán la ronda de 32 el 3 de julio en Arlington (Texas) contra el segundo clasificado del Grupo G, que se determinará el viernes por la noche.

Paraguay deberá esperar para conocer su destino, pero se encuentra en buena posición para clasificarse para la fase eliminatoria por quinta vez.

Los 'Socceroos' tuvieron las mejores ocasiones en la primera parte, pero el portero paraguayo Orlando Gill detuvo un disparo inicial de Jackson Irvine y luego realizó otra parada en el tiempo de descuento ante Cristian Volpato.

El juego cauteloso continuó en la segunda parte, en la que Paraguay tuvo más posesión que en los primeros 45 minutos, pero ninguno de los dos equipos estuvo cerca de marcar. Jordan Bos tuvo la mejor ocasión para Australia en el minuto 90, pero su disparo se fue desviado desde el lado derecho del área.

A continuación, Patrick Beach realizó una parada para Australia ante un disparo raso de Mauricio que carecía de potencia en el tiempo de descuento.

El seleccionador de Australia, Tony Popovic, realizó seis cambios en su alineación para este partido, entre ellos la incorporación de Lucas Herrington, de 18 años, que debutó en un Mundial. Herrington, que juega en el Colorado Rapids de la MLS, se convirtió en el australiano más joven en disputar un partido de Mundial.

El centrocampista paraguayo Diego Gómez recibió su segunda tarjeta amarilla de la fase de grupos y se perderá la siguiente fase si el equipo se clasifica.

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