Lo esencial:
- Aumenta a al menos 589 la cifra de personas muertas tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 de magnitud en Venezuela.
- La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, actualizó el número de heridos en 2.980.
- El Gobierno de España confirma la muerte de cuatro de sus ciudadanos y 99 desaparecidos.
- Las labores de rescate prosiguen contrarreloj. Ante la magnitud de la catástrofe, los sobrevivientes remueven escombros para tratar de encontrar a sus seres queridos.
- Empieza a llegar la ayuda de equipos de rescate procedentes de países como El Salvador, México, Alemania y Colombia, mientras la asistencia de otras naciones, como España e India, se encuentra en camino.
A continuación, las principales noticias de Venezuela este viernes 26 de junio tras el doble terremoto que sacudió el norte del país:
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