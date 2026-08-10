Jorge Messi, padre del astro del fútbol argentino Lionel Messi, falleció la noche del viernes 7 de agosto a los 68 años en Rosario, donde permanecía ingresado en un hospital debido a una larga enfermedad.

El fallecimiento se produjo alrededor de las 22:00, hora local, según informaron medios argentinos.

Nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe, Jorge Messi desempeñó un papel determinante en la carrera de su hijo, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

"En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", expresó la Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto con una fotografía de ambos.

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Por su parte, Newell’s Old Boys de Rosario, club en el que Lionel Messi comenzó su carrera, recordó a Jorge como "el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

Durante el Mundial de 2026, el estado de salud de Jorge Messi ya había generado preocupación. La imagen de Lionel llorando sobre el terreno de juego el 18 de junio tuvo una amplia repercusión internacional.

En ese momento, algunos medios argentinos informaron erróneamente de su muerte, pero el entorno del futbolista lo desmintió mediante un comunicado: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

Hasta el momento, la familia Messi no ha difundido un comunicado público sobre su fallecimiento.

Con EFE y medios locales

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